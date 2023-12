Le. Fonds africain de développement accorde un prêt de 39 millions € au Bénin

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org/fr), a approuvé, le 13 décembre 2023 à Abidjan, un prêt de 38,84 millions d’euros au Bénin pour contribuer à mettre en œuvre la première phase du Programme d’appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé.

Ce programme permettra d’accroître la contribution du secteur privé à l’essor économique grâce à l’amélioration du climat des affaires, au développement du secteur agroalimentaire et au renforcement de l’action climatique.

« Le programme d’appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé vise à soutenir le gouvernement béninois dans ses efforts d’accélération, d’élaboration et de mise en œuvre des réformes structurelles indispensables pour renforcer la création de la richesse. Il contribuera à lever les goulots d’étranglement qui pèsent sur le développement du secteur privé, notamment ceux relatifs au climat des affaires et à l’appui aux secteurs porteurs de l’économie béninoise notamment le secteur agricole et le secteur agroindustriel », a déclaré le responsable pays de la Banque au Bénin, Robert Masumbuko.

Le programme prévoit la création d’un Comité technique pour finaliser la Stratégie nationale de e-commerce qui va définir le cadre règlementaire sur le commerce en ligne et faciliter les transactions financières. Il va aussi permettre d’actualiser le plan de communication de la Stratégie nationale genre du secteur agricole rédigée en juillet 2021 avec un plan d’action pour la période 2022-2026. L’objectif de la stratégie est de réduire durablement les inégalités liées au genre dans le secteur agricole.

Enfin, le programme appuiera la validation par l’Agence de promotion des investissements et des exportations du Projet d’installation du guichet électronique pour la facilitation des investissements et des exportations au Bénin. Ce guichet électronique est une plateforme dématérialisée qui vise à supprimer les obstacles au commerce et à réduire les délais d’obtention des licences et autorisations nécessaires à l’investissement.

Au terme de son exécution en 2024, le Programme d’appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé va contribuer à atteindre d’importants résultats. Il s’agit notamment d’accroître les investissements privés à 30,2 % du PIB en 2024 contre 29,9 % en 2022 et de réduire de 60 jours à compter de 2024, les délais de paiement des créances de l’État au profit des micros, petites et moyennes entreprises, qui étaient de 200 jours en 2021. Le programme permettra aussi d’augmenter la valeur ajoutée des industries agroalimentaires dont la part contributive au PIB passera de 6,1% en 2022 à 6,4% en 2024. Dans le secteur agricole, le programme permettra d’accroître le pourcentage de prise en compte du genre à 15% en 2024 contre 10% en 2022.

Le 18 octobre 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement comportait 18 opérations pour un montant total de 997,08 millions de dollars.

