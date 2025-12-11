jeudi, 11 décembre 2025 -

Mode

Le FiMiKA, un festival au service de la création africaine et de la jeunesse




Le Festival international de mode IKA (FiMiKA), s’est déroulé samedi 06 décembre 2025, à Cotonou. Des créateurs de 06 pays de la sous-région ont participé à ce grand évènement destiné à valoriser le tissu africain, symbole d’identité et d’élégance.

Le FiMiKA s’impose désormais comme un rendez-vous majeur de la création africaine. Le défilé de mode organisé à l’occasion de l’édition 2025, a réuni sur un même podium, des talents venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo, autour d’une célébration commune de la créativité du continent. « Une célébration de notre créativité, de notre héritage, de nos tissus, symbole de notre identité et de notre élégance », dira la promotrice, Irma K. Akoha. L’ambition nourrie à travers cet évènement d’après elle, est de faire rayonner l’Afrique à travers le monde, dans toute sa splendeur.

La mode, une expression d’amour et de solidarité
Le FiMiKA selon sa promotrice, est aussi une opportunité d’expression d’amour et de solidarité. Convaincue que la mode peut aussi transformer la destinée et redonner de l’espoir, les organisateurs dans le cadre de l’édition 2025, ont offert un atelier de formation aux orphelins. L’objectif de cette initiative vise à leur transmettre un savoir, une passion, et la voie d’avenir. Des dons en espèce et en nature leur ont été également fait, a informé la promotrice soulignant que « la beauté du tissu doit remonter la beauté du cœur ». Un idéal que porte le Festival international de mode IKA qui nourrit l’ambition de « bâtir au Bénin une plateforme internationale de la mode africaine, un espace de formation, d’échange, d’inspiration, où chaque jeune fille africaine pourra trouver sa place, sa voie, son avenir ». « Nous voulons créer un village de mode africaine, un lieu vivant, durable, tourné de la jeunesse, l’artisanat et le textile éthique », a-t-elle insisté exhortant les promoteurs, mécènes et investisseurs et autres, à soutenir l’initiative et faire du FiMiKA, un héritage pour l’Afrique et pour le monde.

L’édition 2025 du Festival international de mode IKA, qui a bénéficié du soutien de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), est marquée par un défilé d’enfants. Le but poursuivi selon la promotrice, est de mettre en valeur le potentiel des enfants.

F. A. A.

11 décembre 2025




