Le Festival du cinéma russe démarre ce jeudi 28 décembre 2023 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Ce rendez-vous annuel du cinéma russe organisé par l’ambassade de la Russie près le Bénin, sera l’occasion pour le public de Cotonou et environ, de découvrir les réalités historiques, sociales et culturelles, ainsi que les valeurs du peuple russe. L’entrée est libre et gratuite.

Du 28 au 29 décembre 2023, le public de Cotonou et environ aura une fois encore l’occasion, de découvrir les réalités du peuple russe à travers son cinéma. Durant le festival prévu pour durer 02 jours, le public aura droit à des films tels que « Masha et Michka » (2023), « Justiciers insaisissables » (1967), et « 22 minutes » (2014). Le thé russe sera également présenté au public lors des pauses entre séances.

Programme des films à projeter en version française

– Jeudi 28 décembre 2023

18h30 « The Icebreaker »

– Vendredi 29 décembre 2023

12H00 « Masha et Michka » (2023),

14h00 « Justiciers insaisissables » (1h12min, 1967)

15H30 « 22 minutes » (2014).

27 décembre 2023 par ,