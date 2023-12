Le FesNaSeL lancé à Kétou

Ce jeudi 21 décembre, l’édition 2023 du Festival National des Sports et des Loisirs a été lancée à Kétou. La cérémonie officielle a été présidée par Bonaventure Coffi Codjia, Directeur du sport d’élite, représentant le Ministre des Sports.

D’après ce que rapporte le Ministère sur sa page Facebook, le festival est prévu pour durer 3 jours. Il rapproche les disciplines sportives et les jeux de loisirs des populations. Lançant officiellement les hostilités, le Directeur du sport d’élite (DSE), Bonaventure Coffi Codjia a insisté sur le caractère important de ce festival à Kétou, cette cité historique du Bénin.

« Ce festival constitue une occasion idéale pour faire une large vulgarisation des règles de pratique des différentes disciplines sportives ainsi que des démonstrations et des compétitions dans la saine émulation. et des loisirs. C’est pourquoi cette initiative du ministère des sports à travers le Fndajsl est à encourager car, elle oeuvre pour l’atteinte de l’objectif de promotion du sport et des loisirs sains pour tous et partout », a précisé le représentant du Ministre des Sports.

A noter les présences du premier adjoint au maire de Kétou, représentant le Maire, le chargé de mission du préfet des Plateaux, du DG Fndajsl et bien entendu, les responsables des fédérations sportives et des associations de loisirs lors de la cérémonie officielle d’ouverture.

