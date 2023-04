Le FWP à la Rencontre des Élèves du CEG Houeyiho

Une délégation de l’Ambassade des Etats-Unis, conduite par des membres du Programme Fédéral pour la Promotion des Femmes (FWP), a visité le Collège d’Enseignement Général (CEG) Houeyiho à Cotonou le 23 mars 2023 pour promouvoir l’égalité des genres, partager des conseils de carrière avec plus de 300 élèves, et faire don de livres à la bibliothèque de l’école.

Le Programme Fédéral pour la Promotion des Femmes est une initiative du gouvernement des Etats-Unis visant à promouvoir les femmes et l’égalité des genres. Dans son discours d’ouverture, la Coordinatrice du FWP Ebony Mahoney, a encouragé les élèves à "être les agents du changement nécessaire pour surmonter les défis qui limitent les capacités des femmes à s’engager pleinement pour un Bénin plus prospère" et à s’engager à fournir à leurs pairs le soutien nécessaire pour briser les barrières qui limitent souvent le développement des carrières des femmes.

Un groupe de membres du personnel de l’Ambassade des États-Unis a parlé aux étudiants des choix de carrière professionnelle, des programmes de bourses, de stages et de mentorat, et de la valeur de l’apprentissage de l’anglais en tant qu’outil professionnel. Frémyot Noukpokinnou, Co-Coordinatrice du Programme Fédéral des Etats-Unis pour la Promotion des Femmes, a également partagé des informations sur les ressources que l’Ambassade des États-Unis met à la disposition des étudiants et des professionnels à travers ses Espaces Américains. L’Ambassade des États-Unis a également fait don de plus de 200 livres à la bibliothèque du CEG Houeyiho, qui gérera ces livres au profit des étudiants actuels et futurs.

