Le FNDA recrute à 11 postes

Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) recrute 1 Directeur (trice) chargé (e) des opérations chargé de la mobilisation des ressources ; 3 Chargé (e) de Pôle ; 1 Contrôleur (euse) de Gestion ; 1 Chef (fe) service matériels et moyens généraux ; 1 Comptable ; 1 Assistant (e) de l’Auditeur interne ; 1 Juriste Assistant (e) ; 1 Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale et 3 Conducteur de véhoicules administratifs. Les dossiers de candidatures sont reçus en seul fichier PDF au plus tard le mardi 28 novembre à minuit à l’adresse recrutement@fnda.bj en mettant « CANDIDATURE AU POSTE DE........................................... »

CONDITIONS ET DOSSIER A FOURNIR

