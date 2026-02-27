lundi, 2 mars 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Appuis au développement

Le FMI salue le Bénin et libère 118 millions de dollars supplémentaires




Le Fonds Monétaire International (FMI) a donné son feu vert à un nouveau décaissement en faveur du Bénin.

Réuni à Washington le 24 février 2026, le conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) a validé les dernières évaluations des programmes en cours au Bénin, permettant au pays de bénéficier d’environ 118 millions de dollars supplémentaires.

Cette décision marque l’achèvement des cycles engagés il y a plus de deux ans dans le cadre des Facilités élargies de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Elle clôt également la revue du dispositif dédié à la résilience et à la durabilité, tourné vers les réformes climatiques.

Un peu plus de 36 millions de dollars proviennent des instruments budgétaires classiques. Depuis 2022, ces appuis ont permis de mobiliser près de 665 millions de dollars. S’y ajoutent plus de 81 millions de dollars au titre du programme axé sur le climat, mis en place plus récemment. L’enveloppe cumulée de ce guichet approche désormais les 204 millions de dollars.

Performances mais appel à la vigilance

Le déficit budgétaire a été contenu à un peu plus de 3 % du Produit intérieur brut en 2024 au Bénin, selon le FMI. Cette évolution tient à une hausse des recettes fiscales et à un encadrement plus strict des dépenses, selon le FMI, sans remise en cause des programmes sociaux prioritaires.

Le gouvernement ambitionne de ramener le déficit sous le seuil communautaire fixé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine, qui limite les déséquilibres publics à 3 % du PIB.

L’activité économique demeure robuste. La croissance devrait rester soutenue en 2025, portée notamment par la transformation industrielle et le développement des zones économiques spéciales. Le déficit extérieur, creusé par d’importantes importations liées aux infrastructures et à la zone industrielle de Glo-Djigbé, commence à se résorber.

Le FMI attire toutefois l’attention sur le niveau d’endettement public, réévalué à un peu plus de 60 % du PIB après l’intégration de certains engagements d’entreprises publiques dans la dette de l’État. Malgré cette révision, le Bénin reste considéré à risque modéré de surendettement.

27 février 2026 par Marc Mensah




