Le FMI salue l’élan de solidarité des Marocains

La Directrice générale du Fonds monétaire internationale (FMI), Kristalina Georgieva a salué lundi 18 septembre 2023, à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, la solidarité dont a fait preuve le Royaume du Maroc suite au séisme qui a touché la région de Al Haouz.

La Directrice générale du Fonds monétaire internationale est sidérée par la solidarité du peuple marocain après le séisme qui a frappé la région de Al Haouz. Kristalina Georgieva l’a fait savoir à l’occasion de la 78e Assemblée générale de l’ONU à New-York.

Pour avoir été pendant 05 ans commissaire humanitaire et chargée de la réponse aux crises, elle dit avoir constaté à maintes reprises que « lorsqu’une nation s’unit, elle peut surmonter les défis les plus dramatiques ». Et c’est ce que fait le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-elle témoigné dans l’interview accordée à l’Agence marocaine de presse (MAP).

La Directrice générale du FMI a souligné qu’il est très important qu’en temps de crises, un pays se rassemble et fasse preuve de solidarité. Elle n’a pas manqué de saluer « la générosité des cœurs » de tous les Marocains qui ont fait montre d’un élan de solidarité remarquable pour venir en aide aux personnes affectées par le séisme. Cette solidarité selon Kristalina Georgieva, en dit long sur la générosité des cœurs du peuple marocain. « Je sais que lorsque nous viendrons (à Marrakech en octobre prochain pour les réunions annuelles du FMI et la Banque mondiale), nous serons accueillis avec la même générosité », a-t-elle confié annonçant les Assemblées annuelles de l’institution qu’elle dirige et celles de la Banque mondiale du 09 au 15 octobre 2023.

Le séisme qui a touché la région de Al Haouz dans a nuit du vendredi au samedi 09 septembre 2023, a fait des milliers de morts, de blessés et d’importants dégâts matériels.

F. A. A.

21 septembre 2023 par ,