lundi, 16 février 2026 -

745 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Culture

Le FInAB positionne Cotonou au centre de la scène artistique internationale




Le Family beach de Cotonou accueille du vendredi 20 février au dimanche 1er mars 2026, la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), creuset idéal de promotion des expressions artistiques, et des industries culturelles et créatives.

Cotonou, la capitale économique du Bénin devient une fois encore, le carrefour incontournable de la production artistique contemporaine. Les sept disciplines artistiques à savoir les arts visuels, la musique, la danse, le cinéma, la mode, le théâtre et la littérature seront au rendez-vous dès le vendredi 20 février prochain au Family beach, dans le cadre de la 4e édition du Festival international des arts du Bénin.
Le président du FInAB, Ulric ADJOVI lors de la conférence inaugurale de lancement le jeudi 5 février dernier, a annoncé les grandes innovations contenues dans cette nouvelle édition. Il a évoqué notamment la célébration de la coopération culturelle ; laquelle sera matérialisée par des initiatives telles que le Nigéria Day, le Togo Day, le Liban Day, et le Maroc Day. Des espaces sont réservés pour célébrer la paix, la coopération, et la vie des artistes de ces pays-là. Fait majeur qui positionne le festival comme une plateforme « d’échanges immersifs » entre artistes, artisans et entrepreneurs culturels du monde entier et venant d’Afrique (le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, la Guinée, le Nigéria, la RDC, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mozambique), d’Europe (l’Espagne, la France, la Belgique), et d’Amérique (le Brésil, le Canada, les USA, etc). A cette initiative phare, s’ajoutent d’autres initiatives telles que la Chasse aux Trésors et le grand défilé de mode.
Né de la volonté du président Ulrich ADJOVI de combler un vide au Bénin, le FInAB se positionne comme un espace de dialogue, de création et de coopération où les cultures se rencontrent et se révèlent. C’est un véritable carrefour des industries culturelles et créatives qui favorise l’émergence de talents, le développement des filières artistiques et le rayonnement du Bénin à l’international. « C’est une plateforme polydisciplinaire dont la reconnaissance s’est construite grâce à l’effort de chacun de nous. Nous aspirons à être l’un des reflets de la créativité culturelle au Bénin », confiait le promoteur du Groupe Empire lors de la présentation de l’édition 2025 au Nobila Airport Hôtel.
A l’instar des éditions précédentes, cette 4e édition placée sous le thème : « Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », permettra de mettre en lumière, les productions artistique relevant de la mode et de la musique. Le programme riche et achalandé est composé entre autres de masterclasses, conférences-débats, showcases, projections cinématographiques et diverses expositions. Des espaces comme le marché Tokp’Art seront également au rendez-vous de cette nouvelle édition du FInAB qui s’achève le dimanche 1er mars 2026.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




OROU MARÉ KOTO reconduit à la tête de l’exécutif communal de Pehunco


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a procédé à l’installation du (…)
Lire la suite

Poursuivi par Armand Gansè, il risque 12 mois de prison


10 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Deux Africains dans le top 5 : les principaux transferts de janvier


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le mercato hivernal est officiellement clos. Ces dernières semaines, de (…)
Lire la suite

158 métiers d’art et 16 filières reconnus par décret au Bénin


5 février 2026 par Marc Mensah
La toute première « Nomenclature des métiers d’art en République du (…)
Lire la suite

Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise (…)


1er février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition (…)
Lire la suite

TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Lire la suite

Adoption du projet de loi portant industrie du cinéma et de l’image animée


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
En séance plénière ce mercredi 28 janvier 2026, les députés ont adopté (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise le paiement de droits et arriérés de salaires (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des ministres, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Le Bénin séduit à Madrid


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Du 21 au 25 janvier 2026, l’Agence Bénin Tourisme a participé au FITUR (…)
Lire la suite

La 1ère cohorte d’entrepreneurs culturels formés à Cotonou


24 janvier 2026 par Marc Mensah
Après quatre mois de formation, d’incubation et de structuration (…)
Lire la suite

Le youtubeur IShowSpeed débarque à Cotonou pour un IRL stream historique


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le vidéaste web, IShowSpeed est annoncé à Cotonou ce vendredi 23 (…)
Lire la suite

Plus de 740 000 visiteurs aux Vodun Days 2026


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Vodun Days, grand évènement culturel à caractère touristique (…)
Lire la suite

KANCÍCÀ, la reine Na Agontimé au cœur d’un récit immersif


14 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La Maison de la Culture de Ouidah accueille l’exposition-projection (…)
Lire la suite

Nicéphore Dieudonné SOGLO aux CELEBRATION DES VODOUN DAYS AOUIDAH


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun (…)
Lire la suite

Axel Merryl, meilleur artiste africain contemporain aux AFRIMA 2026


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Axel Merryl, jeune artiste béninois multi‑facettes, a été couronné (…)
Lire la suite

2026, année de prospérité au Bénin


10 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
Lire la suite

La part du tourisme portée de 6 à 13,4% du PIB d’ici 2030


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, le tourisme pèse aujourd’hui environ 6 % du Produit Intérieur (…)
Lire la suite

La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days


9 janvier 2026 par Marc Mensah
‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires