Le FInAB positionne Cotonou au centre de la scène artistique internationale

Le Family beach de Cotonou accueille du vendredi 20 février au dimanche 1er mars 2026, la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), creuset idéal de promotion des expressions artistiques, et des industries culturelles et créatives.

Cotonou, la capitale économique du Bénin devient une fois encore, le carrefour incontournable de la production artistique contemporaine. Les sept disciplines artistiques à savoir les arts visuels, la musique, la danse, le cinéma, la mode, le théâtre et la littérature seront au rendez-vous dès le vendredi 20 février prochain au Family beach, dans le cadre de la 4e édition du Festival international des arts du Bénin.

Le président du FInAB, Ulric ADJOVI lors de la conférence inaugurale de lancement le jeudi 5 février dernier, a annoncé les grandes innovations contenues dans cette nouvelle édition. Il a évoqué notamment la célébration de la coopération culturelle ; laquelle sera matérialisée par des initiatives telles que le Nigéria Day, le Togo Day, le Liban Day, et le Maroc Day. Des espaces sont réservés pour célébrer la paix, la coopération, et la vie des artistes de ces pays-là. Fait majeur qui positionne le festival comme une plateforme « d’échanges immersifs » entre artistes, artisans et entrepreneurs culturels du monde entier et venant d’Afrique (le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, la Guinée, le Nigéria, la RDC, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mozambique), d’Europe (l’Espagne, la France, la Belgique), et d’Amérique (le Brésil, le Canada, les USA, etc). A cette initiative phare, s’ajoutent d’autres initiatives telles que la Chasse aux Trésors et le grand défilé de mode.

Né de la volonté du président Ulrich ADJOVI de combler un vide au Bénin, le FInAB se positionne comme un espace de dialogue, de création et de coopération où les cultures se rencontrent et se révèlent. C’est un véritable carrefour des industries culturelles et créatives qui favorise l’émergence de talents, le développement des filières artistiques et le rayonnement du Bénin à l’international. « C’est une plateforme polydisciplinaire dont la reconnaissance s’est construite grâce à l’effort de chacun de nous. Nous aspirons à être l’un des reflets de la créativité culturelle au Bénin », confiait le promoteur du Groupe Empire lors de la présentation de l’édition 2025 au Nobila Airport Hôtel.

A l’instar des éditions précédentes, cette 4e édition placée sous le thème : « Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », permettra de mettre en lumière, les productions artistique relevant de la mode et de la musique. Le programme riche et achalandé est composé entre autres de masterclasses, conférences-débats, showcases, projections cinématographiques et diverses expositions. Des espaces comme le marché Tokp’Art seront également au rendez-vous de cette nouvelle édition du FInAB qui s’achève le dimanche 1er mars 2026.

F. A. A.

15 février 2026 par ,