Culture

Le FInAB, carrefour des Afro-descendants du monde




Né de la volonté du Président directeur général (PDG) du Groupe Empire, de combler un vide, le Festival international des arts du Bénin (FInAB), se positionne désormais comme un espace de dialogue, de création et de coopération où diverses cultures se rencontrent et se révèlent. C’est un creuset idéal de promotion et de valorisation des 7 disciplines artistiques qui favorise également la reconnexion des Afro-descendants à leurs origines africaines.

Le Festival international des arts du Bénin, plateforme dédiée à la promotion des expressions artistiques et des industries culturelles et créatives, est à sa 4e édition. L’édition 2026, démarrée depuis le vendredi 20 février dernier, se poursuit jusqu’au 1er mars prochain au Family Beach de Cotonou, situé derrière la direction général de MTN Bénin. Création artistique, concerts, exposition, et diverses animations rythment cette édition placée sous le thème : « Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix ».
Pensée comme un carrefour de rencontre des cultures, l’édition 2026 du FInAB regroupe des artistes venus de tous les continents. Plusieurs pays prennent part à cette édition qui se positionne comme un carrefour mondial de célébration de l’art. Lors de la conférence de presse de lancement, le président du FInAB, Ulrich ADJOVI a cité entre autres, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, la Guinée, le Nigéria, la République démocratique du Congo (RDC), le Sénégal, le Burkina Faso, le Mozambique, le Brésil, le l’Espagne, la France, le Canada, la Belgique, les USA, etc. Au titre des spécificités de cette nouvelle édition, figure la célébration de la coopération culturelle avec plusieurs pays à travers des initiatives telles que Le Nigeria Day, le Liban Day, Le Maroc Day, Le Togo Day, etc. Pour Ulrich ADJOVI, il s’agit des espaces visant à célébrer la paix, la coopération, et la vie des artistes de ces pays-là.

Le FInAB, une source de reconnexion pour les Afro-descendants
L’édition 2026 du FInAB connait une forte présence d’Afro-descendants qui découvrent en un même endroit, les talents de la création artistique contemporaine dans les différentes disciplines que sont la mode, la danse, l’art plastique, le cinéma, les arts visuels, la littérature et la musique. Pour eux, des visites touristiques sont également organisées pour une immersion culturelle et historique à travers tout le pays. La gastronomie béninoise est également au rendez-vous de cette édition du FInAB afin de faire découvrir aux festivaliers venus d’ailleurs, les mets typiquement béninois et africains.
Les activités du FInAB se poursuivent tous les jours au Family Beach de Cotonou pour une célébration mémorable et historique autour de la créativité africaine.

F. A. A.

24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




