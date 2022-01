« Le FIP, porte-étendard légitime de la culture du Bénin... »

La cinquième édition du Festival international de Porto-Novo (FIP) s’est achevée lundi 10 janvier 2022 à Porto-Novo. Le président de l’Assemblée nationale avoue avoir assisté à une véritable messe culturelle et cultuelle.

« J’ai assisté tout comme des milliers de festivaliers ayant fait le déplacement de Porto-Novo, à l’épiphanie des richesses culturelles et artistiques des régions Adja-Tado et Yoruba du Bénin ; une véritable messe culturelle et cultuelle à Porto-Novo », a écrit Louis Vlavonou.

Pour le président de l’Assemblée nationale, le Festival international de Porto-Novo (FIP) se positionne aujourd’hui comme le principal instrument de célébration et de valorisation des traditions endogènes du sud-Bénin. L’évènement lancé le 02 janvier 2022 a mobilisé les hauts dignitaires, chefs coutumiers, danseurs et chanteurs traditionnels et modernes. Selon Louis Vlavonou, avec sa renommée internationale, le FIP passe inévitablement pour le porte-étendard légitime de la culture du Bénin à travers le monde. « C’est d’ailleurs ce qui justifie notre mobilisation auprès des organisateurs du Fip et des festivaliers au cours des neuf jours où la ville capitale du Bénin était sous les feux de la rampe », a-t-il ajouté. Louis Vlavonou a félicité le Conseil municipal de la ville de Porto-Novo et son Président ; tous les acteurs impliqués dans l’organisation du FIP et aussi les Porto-Noviens.

Plus de 1200 masques sacrés ont déambulé sur le nouveau boulevard situé à Houinmè Adjibadé. Un parterre d’autorités politico-administratives et diplomatiques a pris part à la cérémonie de clôture dont les ministres de Jean-Michel Abimbola de la culture parrain de l’événement, de l’énergie Jean-Claude Houssou, de l’intérieur Alassane Seïdou, le préfet Marie Akpotrossou, le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, président du comité d’organisation de la FIP et plusieurs autres personnalités.

La 5ème édition du FIP a eu pour thème « Restitution du patrimoine béninois : recherche, densification et transmission des savoirs à Ajasê, Xogbonu, Porto-Novo ».

