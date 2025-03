Le FIDA ouvre ses bureaux à Cotonou

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) dispose désormais d’un siège au Bénin. La cérémonie officielle d’inauguration a lieu ce mardi 11 mars 2025 en présence de la vice-présidente du FIDA, Gérardine MUKESHMANA, et du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston DOSSOUHOUI.

Bonne nouvelle pour le Bénin et les pays de la sous-région. Le FIDA a ouvert ses bureaux à Cotonou ce mardi 11 mars 2025. A travers cette représentation, le Fonds entend mieux soutenir les agendas nationaux de développement des pays membres de la sous-région.

L’ouverture du bureau pays du FIDA à Cotonou selon la vice-présidente, s’inscrit dans le cadre de l’initiative Décentralisation 2.0 (D2.0), qui vise à renforcer la présence du Fonds sur le terrain, soutenir les agendas nationaux de développement et améliorer son impact afin de contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD). Le bureau ouvert selon Gérardine MUKESHMANA, sera le point de convergence des idées et actions pour le développement rural du Bénin, en collaboration avec les autres partenaires.

Pour le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le bureau de Cotonou permettra de mobiliser plus de ressources, de produire plus de résultats dans l’efficacité et l’efficience de la stratégie d’intervention du FIDA aussi bien pour le Bénin que pour le Togo. « A terme, le Bureau de Cotonou permettra d’impacter positivement les populations des deux pays dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) », a ajouté Gaston DOSSOUHOUI.

Le portefeuille actif du FIDA au Bénin à l’en croire, est constitué de trois projets pour un total de 220.116.171 millions de dollars soit 117.762.151.485 milliards de francs CFA en mars 2025. Il s’agit selon le ministre, du Projet d’appui au développement du maraichage extension (PADMAR) doté de 51 464 671 millions USD soit 33 125 656 489 milliards de francs CFA ; du Projet d’appui au développement agricole et à l’accès au marché (PADAAM) financé avec 105.824.000 millions USD soit 56.615.840.000 milliards de francs CFA et du Programme régional d’intégration des marchés agricoles (PRIMA) d’un budget de 62 827 500 millions USD soit 36 754 087 500 milliards de francs CFA. Ce portefeuille sera étoffé par un nouveau projet actuellement en cours de formulation sur l’insertion des jeunes et femmes professionnels dans l’agriculture, a fait savoir l’autorité ministérielle.

Au terme d’une visite des initiatives financées par le FIDA lundi 10 mars dans le Mono et à Ouidah dans l’Atlantique, la vice-présidente du FIDA s’est dit très satisfaite des résultats des actions financées au Bénin.

F. A. A.

12 mars 2025 par ,