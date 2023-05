Le FC Barcelone remporte sa 27e Liga

Grâce à sa victoire sur la pelouse de l’Espanyol ce dimanche 14 Mai (4-2), le Barça remporte sa 27e Liga avec 85 points devant le Real Madrid (71 points) à la 34e journée de championnat.

Pour le compte de la 34e journée de Liga, le Barça se déplaçait sur la pelouse de son voisin avec la possibilité d’être sacré champion d’Espagne. Après à peine 11 minutes de jeu, c’est l’inévitable Robert Lewandowski qui a débloqué la rencontre pour lancer les siens vers le sacre à la 11e minute.

Quelques minutes plus tard, Alejandro Baldé fait le break pour les Blaugrana alors qu’on jouait la 20e minute. Un doublé de l’attaquant polonais, Lewanowski est venu plus tard en fin de première période portant le score à 3-0.

En seconde période, c’est Jules Koundé qui creuse l’écart avec le 4-0 à la 53e. En fin de match, l’Espanyol a réduit le score grâce à Puado et Joselmu (4-2).

Au coup de sifflet final, le Barça s’impose 4-2 et s’offre ainsi son 27e titre de championnat espagnol puisqu’il est sûr de finir la saison en tête de classement.

Barcelona are La Liga champions 🔵🔴

Xavi Hernández wins his first La Liga title as manager after beating Espanyol 4-1 in tonight’s Catalan derby. ✨

It’s La Liga title number 2️⃣7️⃣ in Barça history. 🏆 pic.twitter.com/uSPCsx9fyK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2023