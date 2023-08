Le FAHD PALACE de Dakar presque bouclé pour la 19e édition

Le 14 octobre 2023, le cabinet ECO FINANCE ENTREPRISES, initiateur du GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES D’AFRIQUE donnera le top de la 19e édition. Le chapiteau gigantesque du KIND FAHD PALACE de Dakar retenu pour ce grand événement de célébration des entreprises africaines, est déjà bouclé à près de 95%.

Le KIND FAHD PALACE de Dakar va claquer à la 19e édition du GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES D’AFRIQUE. Deux mois avant ce grand événement parrainé par Macky SALL, président de la République du Sénégal, les réservations de Tables VIP PRESTIGE sont déjà bouclées à hauteur de 95%, sous le chapiteau gigantesque de ce complexe hôtelier retenu pour accueillir les 2000 invités qui viendront des 54 pays d’Afrique.

Le GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES D’AFRIQUE est le seul Gala présidé par un Chef D’état en Afrique. C’est le Gala le plus crédible en Afrique avec des critères objectifs de sélection des entreprises. C’est le seul Gala diffusé en direct sur 10 chaînes de télévision.

Le GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES D’AFRIQUE est la plus prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises africaines. C’est un évènement majeur de promotion des entreprises. Elle sera l’occasion de célébrer les 100 entreprises les plus performantes et les plus innovantes des 54 pays africains cette année 2023.

L’objectif visé selon le PDG de ECO FINANCE ENTREPRISES, est de donner une visibilité nationale et internationale aux entreprises, leur permettre de communiquer sur leurs innovations ainsi que sur leurs expertises, et montrer comment l’Afrique est une terre d’opportunités ; qu’il y a un potentiel en terme d’investissement, et que tous les grands investisseurs ont désormais intérêt à venir s’installer en Afrique en vue de faire des affaires, de trouver des partenaires économiques.

Les entreprises récompensées au cours du gala, ont été sélectionnées sur la base de critères tels que l’expertise, l’innovation, la capacité de pénétration de marché, et l’impact de l’activité sur l’économie, a expliqué Djibril BARRY.

Les regards seront donc tournés vers le KIND FAHD PALACE de Dakar le 14 octobre prochain pour le lancement officiel.

Le BENIN, le TOGO, le MALI, le BURKINA FASO, le NIGER, la GUINEE, le GABON et le SENEGAL avaient accueilli des éditions précédentes du Gala.

F. A. A.

En images les éditions précédentes au Bénin , au Burkina Faso, au Mali, au Gabon, en Guinée, au Sénégal et au Togo

22 août 2023 par ,