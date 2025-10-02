vendredi, 3 octobre 2025 -

Développement en Afrique

FAGACE se réinvente pour renforcer l’accès des PME au financement

(2.500 milliards FCFA mobilisés grâce à ses interventions en garantie)




Invité du Club de l’Économiste, ce jeudi 2 octobre 2025, le Directeur Général du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE) a dressé un état des lieux des réformes engagées au sein de l’institution depuis 2020. Dr Ngueto Tiraïna Yambaye a présenté les performances obtenues, les nouveaux objectifs ambitieux à l’horizon 2030, et les leviers envisagés pour renforcer le financement des PME et l’inclusion financière.

Depuis plus de 45 ans, le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) œuvre en faveur de l’intégration économique de ses quatorze États membres. C’est à travers la mise à disposition de ses clients, d’outils et de mécanismes de financement performants et efficaces. « Le FAGACE a connu plusieurs mutations et depuis 5 ans l’institution s’est radicalement transformée, modernisée pour pouvoir accompagner le secteur bancaire, les marchés financiers ainsi que le porteur de projet dans le financement du développement », a déclaré Dr Ngueto Tiraïna Yambaye, directeur Général du FAGACE. A l’en croire, le FAGACE est une institution de solutions, innovantes et d’instruments financiers adaptés au contexte.

Sous sa direction depuis 2020, l’institution a enregistré de bons résultats, avec la mise en place du Plan Stratégique 2021-2025 dénommé « The New Momentum ». « En 5 ans, nous sommes passés de 400 milliards de FCFA à 2500 milliards de FCFA en matière d’engagement en garantie », informe l’économiste spécialisé en Finance internationale et en Politique publique.

Au-delà des mécanismes de garantie, le FAGACE dispose d’un Institut chargé de la formation, des études, de la recherche et de l’assistance technique aux promoteurs et de l’appui technique aux États membres. « C’est un Think tank d’encadrement et de renforcement de capacité en relation avec les partenaires financiers et sociaux », explique le président du Club des Dirigeants de Banques et Établissements de Crédit d’Afrique.

Un nouveau plan stratégique plus ambitieux

Après 5 années de transformation, le FAGACE travaille sur un nouveau plan stratégique plus ambitieux. « Le nouveau plan stratégique 2025-2030 est en cours d’élaboration. Etant donné qu’avec le premier plan stratégique, nous avons dépassé très loin les objectifs que nous nous sommes fixés, nous voulons aller encore très loin », a affirmé Dr Ngueto Tiraïna Yambaye. L’institution veut avoir plus de fonds propres afin d’accroitre ses interventions. « Les demandes sont énormes et croissantes. Avec le prochain plan stratégique, nous voulons avoir 2.000 milliards FCFA de Fonds propres pour permettre de toucher l’entrepreneur rural et contribuer dans chaque pays à développer les marchés », a-t-il ajouté.

Le directeur a aussi annoncé l’adhésion prochaine de nouveaux pays au Fonds. « L’effectif des États membres passera de 14 à 25 et c’est un acquis important. Aujourd’hui, l’institution est attractive. Nous sommes très sollicités au niveau mondial et nous sommes notés AA sur le marché financier international », a-t-il indiqué.

Se prononçant sur la problématique du financement des entreprises en Afrique, l’économiste a insisté sur le développement de l’inclusion financière en facilitant la création des comptes bancaires. « Les banques aussi doivent faire un effort également pour mériter la confiance de la population et des entreprises. Si tout le monde dispose d’un compte bancaire, l’épargne des banques sera suffisante pour permettre de donner un crédit aux PME », a soutenu Dr Ngueto Tiraïna Yambaye. A l’endroit des femmes entrepreneures, le FAGACE envisage mettre à leur disposition un encadrement technique afin de bien les outiller.

« Nous devons continuer à soutenir le secteur privé parce qu’il n’y a que le secteur privé qui peut créer plus d’emplois et de la richesse. Heureusement pour le cas du Bénin, nous avons une économie qui bouge. (…). Le FAGACE demeure une institution au service des populations et des États », a-t-il conclu.

Akpédjé Ayosso

2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




