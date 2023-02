Le Directeur général de Shelter Afrique visite le Bénin et le Togo

– Le Directeur Général s’est également entretenu avec les dirigeants de la Caisse de Dépôts et Consignation du Bénin et de la SIMAU, ainsi que de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD),

Dans le cadre de sa tournée officielle de travail au Bénin et au Togo, le Directeur Général et Administrateur Délégué de Shelter Afrique, M. Thierno-Habib Hann, a eu des entretiens avec le Ministre béninois du Cadre de vie et du Développement Durable, José Didier Tonato - dont relève l’Habitat - et le Ministre togolais de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Réforme Foncière, l’Honorable Koffi Tsolenyanou.

Pendant leurs entretiens, Tonato et l’Honorable Tsolenyanou ont réitéré l’engagement du Bénin et du Togo à s’engager davantage avec Shelter Afrique et ont promis de travailler ensemble pour aborder la question du logement abordable dans les deux pays.

Pendant son séjour au Bénin, M. Hann s’est également entretenu avec le Directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignation" du Bénin, qui joue le rôle de fonds souverain investissant dans des secteurs stratégiques de l’économie, y compris le logement - les opportunités de JV pour fournir des projets de logement et de développement urbain à grande échelle et à fort impact. Il a également visité le site du projet de logement abordable SIMAU au Bénin, accompagné par le directeur général de SIMAU, M. Moïse Achille HOUSSOU et M. Alain ALLEDAHOUN, directeur des opérations de SIMAU.

M. Thierno-Habib Hann a également rencontré le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) basée à Lomé, M. Serge Ekué.

Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par les gouvernements africains pour répondre au besoin d’un système durable de fourniture de logements et de projets d’infrastructure connexes en Afrique. Ses actionnaires sont 44 pays africains, la Banque africaine de développement, la Société africaine de réassurance et le Fonds de solidarité africaine (FSA).

