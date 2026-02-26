Le Directeur de la programmation de Trace Enfant sur le FInAB ce jeudi

Le Festival international des arts et de la culture (FInAB) accueille, ce jeudi 26 février 2026, à l’hôtel Casa Cielo, Laurent Beuvin, Directeur de la programmation de Trace Enfant. La rencontre prévue pour 12h30 heure de Cotonou, sera un moment privilégié autour de la création et de la programmation.

Démarré vendredi 20 février dernier au Family Beach de Cotonou, le FInAB continue de dérouler son riche programme autour de la création et de la valorisation des talents des artistes contemporains. Ce jeudi 26 février, une rencontre exceptionnelle est prévue à l’hôtel Casa Cielo avec Laurent Beuvain, Directeur de la programmation de Trace Enfant. Cette opportunité unique qu’offre le FInAB, permet d’apprendre, de s’inspirer et de connecter avec les acteurs du secteur artistique et culturel.

La rencontre avec Laurent Beuvain est un moment privilégié d’échanges autour de la création, de la programmation artistique et des dynamiques culturelles à l’ère des nouveaux médias. Conférences, divers jeux et animations sont au programme de cette 7e journée du festival.

