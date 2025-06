Le Diclofenac 50 Mg et l’Amoxicilline 500 Mg de Pharmaquick dans les officines

Les populations pourront désormais se procurer le Diclofenac 50 Mg et l’Amoxicilline 500 Mg du laboratoire Pharmaquick dans les officines pharmaceutiques. L’Agence Béninoise du médicament et autres produits de santé (ABMed), à travers un communiqué en date du 26 juin 2025, a levé la mesure portant mise en quarantaine de ces deux produits.

Le Diclofenac 50 Mg et l’Amoxicilline 500 Mg du laboratoire Pharmaquick ne sont plus en quarantaine. L’Agence Nationale de Contrôle de Qualité des Produits de Santé et de l’Eau (ANCQ), a effectué des analyses qui attestent que les irrégularités observées n’affectent pas la qualité intrinsèque de ces produits qui demeurent propres à la consommation. L’information a été portée à la connaissance du public à travers un communiqué de l’ABMed le 26 mai 2025.

Le directeur de l’ABMed a invité les grossistes-répartiteurs et les officines de pharmacie à reprendre la distribution et la dispensation desdits produits ; et à retirer de leur stock tous les blisters contenant les comprimés présentant les irrégularités indiquées dans les alertes ayant motivé la mise en quarantaine de ces deux médicaments. Youssounon CHABI a exhorté par la même occasion, les prescripteurs à bien vouloir reprendre la prescription de ces spécialités.

F. A. A.

2 juin 2025 par ,