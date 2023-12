Le DG de l’OBSSU et 02 de ses collaborateurs en prison

Alexis Donald AKAKPO, directeur général de l’Office béninois de sports scolaire et universitaire (OBSSU) et deux de ses collaborateurs séjournent désormais en prison. C’est à la suite de leur audition vendredi 08 décembre 2023 par le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Des responsables de l’OBSSU en prison au terme d’une audition vendredi 08 décembre 2023 à la CRIET. Il s’agit de Alexis Donald AKAKPO, DG de l’OBSSU, son comptable et un autre collaborateur. Il est reproché aux mis en cause, des faits de détournement de fonds publics, de blanchiment de capitaux, et d’escroquerie.

Leur procès est annoncé pour le 18 décembre prochain.

