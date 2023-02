Le DG Baobab Express et ses collaborateurs déposés en prison

Le Directeur général de Baobab Express et ses collaborateurs ont été déposés, mardi 7 février 2023, à la prison civile de Savalou.

Ils ne sont plus libres de leurs mouvements. Au terme de leur audition ce mardi, le Directeur général de Baobab Express et ses collaborateurs ont été déposés à la prison civile de Savalou. Après le drame de Dassa ayant fait plus de 20 morts et des blessés, dimanche 29 janvier, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Le directeur et ses collaborateurs ont été interpellés et placés en garde à vue, mardi 31 janvier 2023, au Commissariat de Dassa. Ils seraient poursuivis pour défaillance technique, excès de vitesse et homicide involontaire.

Selon le Conseil des ministres du 1er février 2023, « les premiers éléments d’analyse postulent, en considérant le lieu de l’accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure ». « Il a été d’ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou, par la Police républicaine, pour excès de vitesse », ajoute la même source.

Akpédjé Ayosso

8 février 2023 par ,