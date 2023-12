Le DG AGETIP ne reconnaît pas les faits

Le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public au Bénin (AGETIP Bénin), Raymond Adékambi a été inculpé, lundi 11 décembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Raymond Adékambi, le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public au Bénin (AGETIP Bénin) et un chef d’entreprise ont comparu à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), lundi 11 décembre 2023.

Le DG AGETIP Bénin est poursuivi dans deux dossiers dont le préjudice est estimé à plus de 1,7 milliards FCFA.

Le premier dossier est relatif à des faits présumés d’« abus des biens sociaux et blanchiment de capitaux ».

Selon le représentant de l’AGETIP, des fonds alloués à des projets qui n’ont pas démarré ont disparu des caisses de l’Agence. 1,6 milliards de FCFA ont disparu des fonds alloués par la BIDC et la BOAD. Pour démêler l’écheveau, l’Assemblée générale des actionnaires de l’AGETIP a enclenché une procédure judiciaire. Raymond Adékambi a été interpellé le 24 novembre 2023 puis gardé-à-vue à la Brigade Economique et Financière (BEF).

Le prévenu sera placé en détention à la prison civile d’Akpro-Missérété le 1er décembre 2023 à la suite de sa présentation au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

A la barre, lundi 11 décembre 2023, le DG AGETIP et son co-accusé, un chef d’entreprise n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge.

L’avocat du chef d’entreprise a plaidé la remise en liberté provisoire de son client. Le chef d’entreprise ne comprend rien au dossier dans lequel il est cité, a-t-il ajouté.

Le Minsitère public a demandé le rejet de la remise en liberté formulée en faveur du chef d’entreprise.

La Cour a renvoyé le dossier au 15 janvier 2023 pour délibérer sur la mise en liberté provisoire et la poursuite des débats.

Le DG AGETIP est mis en cause dans un second dossier dans le préjudice est évalué à 113 millions FCFA. Mais la victime dans cette affaire était absente à l’audience.

