Le DAF de l’ABERME limogé

Sanction contre un responsable de l’ABERME. Le directeur de l’administration et des finances, Lafia Sanoun Dalou Kowi n’est plus à son poste. Il a été relevé de ses fonctions ce vendredi 28 avril 2023 par Gérard Zagrodnik, directeur général de l’ABERME.

Les raisons du limogeage du désormais ex DAF de l’ABERME ne sont pas encore connues. Il a été remplacé par Tineponanti KOUAKOU.

