Le Cyber Africa Forum pour stimuler des investissements et découvrir les potentialités du Bénin

Cotonou accueille les 24 et 25 juin 2025, la 5e édition de Cyber Africa Forum (CAF). L’évènement sera marqué par la signature de plusieurs protocoles d’accord et contrats.

« Résilience numérique et transformation numérique de l’Afrique », c’est le thème de la 5e édition de Cyber Africa Forum (CAF). Il s’agit d’une plateforme d’affaires des décideurs et des dirigeants du secteur du numérique en Afrique. L’événement aura lieu pour la première fois dans la capitale économique Cotonou (Bénin) les 24 et 25 juin. « Le Bénin s’est révélé être un terreau favorable dans cette dynamique. Au-delà de cela, il est important de souligner que le pays possède un ancrage régional très fort sur les questions du numérique. Pour nous, il était essentiel de nous inscrire dans la vision des décideurs et du gouvernement béninois », a expliqué le commissaire général et fondateur du Cyber Africa Forum Franck Kié.

Selon lui, le thème de la 5e édition répond à une volonté de positionner l’Afrique différemment. « Aborder la résilience permet de nous placer dans une logique d’anticipation, aussi bien en matière d’investissement, de recherche et développement, que de formation du capital humain », a-t-il confié. L’un des objectifs de la 5e édition du Cyber Africa Forum est d’attirer davantage d’investissements directs dans le secteur numérique béninois.

A en croire Franck Kié, le forum jouera un rôle de catalyseur en réunissant des décideurs du secteur public et privé, locaux et internationaux. « Ce sera un moment privilégié pour permettre à des acteurs qui ont déjà des discussions en cours de les finaliser ou de les formaliser, et pour faire découvrir le pays », a-t-il affirmé. Au-delà du Forum, informe Franck Kié, nous prévoyons organiser un circuit touristique pour faire découvrir les potentialités du Bénin dans le numérique.

L’évènement sera marqué entre autres par la cérémonie d’ouverture, des remises de prix, la cérémonie de clôture avec des annonces importantes, ainsi que la signature de plusieurs protocoles d’accord. Il y a aura aussi des panels, des keynotes, des masterclass et un stand d’exposition qui permettra de mettre en avant l’expertise des différents partenaires et de présenter leurs solutions. Un pavillon Bénin mettra également en lumière une dizaine d’entreprises locales pour valoriser l’expertise béninoise dans ce domaine. Franck Kié invite tous les acteurs du secteur du numérique à participer massivement à la 5e édition du Cyber Africa Forum.

