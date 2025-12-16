Le Crystal Symphony fait une nouvelle escale au Port de Cotonou

Le Port autonome de Cotonou a enregistré, le vendredi 12 décembre 2025, une nouvelle escale du navire de croisière Crystal Symphony, pour la deuxième fois cette année. Cette arrivée renforce la position du Port de Cotonou comme porte d’entrée touristique stratégique vers la destination Bénin.

Long de 238 mètres, le luxueux bâtiment a accosté aux premières heures de la matinée de vendredi avec à son bord près de 450 passagers. L’escale s’est déroulée dans des conditions optimales grâce à une préparation technique rigoureuse impliquant l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire, notamment OMA Group in Africa Bénin, Bénin Tourisme, l’AAT, la Police spéciale, entre autres.

La coordination efficace de ces différents services a permis d’assurer une escale fluide, sécurisée et conforme aux standards internationaux, confirmant la capacité du port à accueillir des navires de grande envergure.

L’accueil des voyageurs a été ponctué par une animation folklorique haute en couleur, offrant un premier contact chaleureux avec la culture béninoise dès leur descente du navire.

Plus de 160 croisiéristes ont participé à des excursions touristiques organisées vers plusieurs sites emblématiques du pays. Les visiteurs ont notamment découvert le village lacustre de Ganvié ainsi que la ville historique de Ouidah, riche de son patrimoine mémoriel et culturel.

Le Crystal Symphony a quitté le Port de Cotonou le même jour aux environs de 18 heures, poursuivant son itinéraire maritime. Le succès de cette escale illustre l’attractivité croissante de la destination Bénin, qui suscite un intérêt grandissant de la part des grandes compagnies de croisière internationales.

A.A.A

16 décembre 2025 par ,