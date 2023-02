Le Coup d’envoi ce dimanche avec 02 chocs à suivre

C’est le jour J. La CAN U20 démarre ce dimanche en Egypte t ce jusqu’au 11 mars prochain.

L’Egypte, pays-hôte, effectuera son entrée en lice face au Mozambique.

En début de soirée, on aura droit ensuite à un choc d’Afrique de l’Ouest entre le Sénégal et le Nigeria.

Le programme du jour à la CAN U20 :

15h, Egypte-Mozambique (Groupe A), Stade International du Caire.

18h, Sénégal-Nigeria (Groupe A), Stade International du Caire.

1️⃣st day at the 2023 #TotalEnergiesAFCONU20.

2️⃣ group A matches. Which match are you most looking forward to ? 🤔👀 pic.twitter.com/NntRvPzxJ8 — #TotalEnergiesAFCONU20 (@CAF_Online) February 19, 2023

