Le Corporate Council on Africa annonce la nomination de John Olajide au poste de PCA

Le Corporate Council on Africa (CCA) a le plaisir d’annoncer l’élection de John Olajide en tant que nouveau président du conseil d’administration, à compter du 1er janvier 2024. Il succèdera au Dr Jeffrey L. Sturchio, qui occupe le poste de président du CCA depuis avril 2016 et qui restera membre du conseil d’administration du CCA.

M. Olajide est un entrepreneur, un investisseur, un innovateur en matière de soins à domicile, un leader civique, un bâtisseur de communautés mondiales et un philanthrope. Il est le fondateur et le PDG d’Axxess, une entreprise leader dans le domaine des technologies de la santé, et le président de Cavista Holdings Limited, un holding diversifié et une société d’investissement ayant des intérêts dans la technologie, l’agriculture, l’hôtellerie, la fintech, l’énergie et d’autres secteurs. Depuis sa création en 2007, Axxess s’est développée sous la direction de M. Olajide et est désormais présente aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Grâce à Axxess et à Cavista Holdings, il contribue à améliorer l’accès aux soins de santé dans le monde et à créer des dizaines de milliers d’emplois dans divers secteurs.

M. Olajide est vice-président du conseil d’administration de l’ACC depuis 2022 et apporte à son nouveau rôle une riche expérience de leadership visionnaire. Il a notamment été le plus jeune président du conseil d’administration et du comité exécutif de la Chambre de commerce régionale de Dallas, ce qui a permis d’attirer des entreprises dans la région la plus prospère des États-Unis. En tant que président du CCA, M. Olajide jouera un rôle essentiel dans l’orientation de la mission et des initiatives du CCA et conduira sans aucun doute le CCA vers de nouveaux sommets en ce qui concerne l’augmentation du nombre de ses membres, le service aux entreprises membres du CCA et aux autres parties prenantes, et le renforcement du commerce, des investissements et des partenariats d’affaires entre les États-Unis et les nations africaines.

"Je suis ravie d’annoncer que John Olajide est le nouveau président du conseil d’administration du CCA", a déclaré Florizelle Liser, présidente-directrice générale du CCA. "Le parcours remarquable de John, jeune entrepreneur nigérian-américain devenu dirigeant éminent et visionnaire d’une entreprise mondiale multisectorielle en pleine croissance, témoigne de son dévouement et de son sens de l’innovation. Son esprit novateur, son sens du leadership et son profond engagement à améliorer la vie des personnes et des communautés aux États-Unis et dans toute l’Afrique correspondent parfaitement à l’objectif du CCA, qui est de s’appuyer sur ses 30 années d’existence en tant que première association d’entreprises américaine exclusivement axée sur les relations économiques et commerciales entre l’Afrique et les États-Unis.

M. Olajide a fait part de son enthousiasme au moment où le Dr Sturchio lui passera le relais de la présidence du conseil d’administration de l’ACC au début de l’année 2024.

"Je suis honoré d’assumer la responsabilité de président du conseil d’administration du Corporate Council on Africa", a déclaré M. Olajide. "Je me réjouis de continuer à collaborer avec Jeff et de travailler avec tous les membres du conseil d’administration du CCA ainsi qu’avec l’équipe remarquable du CCA, les dirigeants des secteurs public et privé des États-Unis et de l’Afrique, et d’autres parties prenantes, afin d’accélérer le développement économique, de favoriser les partenariats transformateurs entre les États-Unis et l’Afrique, et d’améliorer la vie des gens ici, aux États-Unis, et sur tout le continent.

Le Corporate Council on Africa (CCA) exprime sa profonde gratitude au président sortant, le Dr Sturchio, pour ses contributions inestimables au cours de ses deux mandats distincts en tant que président du conseil d’administration (2008-2009, 2016-2023). Sous la direction du Dr Sturchio, le CCA a fait des progrès significatifs dans l’avancement des relations commerciales entre les États-Unis et l’Afrique, la promotion du dialogue politique et la création de plateformes pour la collaboration multipartite dans des secteurs clés contribuant à la croissance et à la prospérité des deux côtés de l’Atlantique, y compris, plus récemment, l’initiative de sécurité et de résilience en matière de santé du CCA.

"Je suis fier d’avoir été président du CCA pendant une période importante de transformation sous la direction de Florie Liser", a déclaré M. Sturchio. "Avec nos entreprises membres et nos partenaires, nous avons eu un impact significatif sur les opportunités de commerce et d’investissement entre les États-Unis et l’Afrique. Je suis convaincu que le CCA sera entre de bonnes mains avec John Olajide en tant que nouveau président. Sa vaste expérience et ses réalisations impressionnantes serviront bien le CCA dans son nouveau rôle. Je me réjouis de travailler avec John, Florie, ainsi qu’avec le conseil d’administration et le personnel de l’ACC, qui sont très diversifiés et aux talents multiples, pour assurer la transition au cours des prochains mois.

Alors que M. Olajide assumera le rôle de président du conseil d’administration du CCA au début de l’année 2024, le Corporate Council on Africa attend avec impatience un nouveau chapitre de leadership transformateur, de collaboration et de progrès sous sa direction.

LE CONSEIL D’ENTREPRISE POUR L’AFRIQUE (CCA)

Le Corporate Council on Africa (CCA) est la principale association d’entreprises américaines qui se consacre exclusivement à l’établissement de liens entre les intérêts commerciaux des Etats-Unis et de l’Afrique. Le CCA représnte de manière unique un large éventail d’entreprises membres, des petites et moyennes entreprises aux multinationales, ainsi que des entreprises américaines et africaines.

22 août 2023 par