Le Conseil d’Administration du CNHU-HKM installé

Une nouvelle mandature de trois ans court pour les administrateurs du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM). Le Conseil d’administration de l’hôpital a été installé, mardi 21 octobre 2025, par le ministre de la santé, Professeur Benjamin Hounkpatin.

Le ministre a rappelé le contexte de mutation dans lequel intervient cette installation. Le CNHU-HKM est dans une phase de réhabilitation complète dans le cadre du plan de modernisation du gouvernement pour garantir des soins de qualité et des infrastructures modernes aux patients.

Le CNHU-HKM est désormais appelé à travailler en complémentarité avec le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC), qui a accueilli son premier patient le 2 juin 2025. Une mutualisation des compétences et des ressources humaines est prévue entre les deux institutions.

« Votre installation intervient dans un contexte où le Gouvernement a entrepris la réhabilitation complète des infrastructures du CNHU-HKM », a souligné le ministre, avant d’insister sur le partage des ressources qualifiées avec le CHIC.

Le Conseil d’administration aura pour mission de définir les grandes orientations du CNHU-HKM.

Il devra notamment : fixer les objectifs du centre ; adopter le budget, les plans d’investissement et l’organigramme ; approuver la grille de rémunération et les plans de passation des marchés ; recruter ou révoquer le Directeur général. Ces missions visent à renforcer la gouvernance et la performance du principal hôpital universitaire.

Au nom des administrateurs, le Président du Conseil, Pétas Akogbeto, a salué la confiance du gouvernement.

Il a promis un engagement sans faille pour améliorer la qualité des services offerts aux populations. « Nous poursuivrons inlassablement nos efforts pour répondre aux attentes des citoyens », a-t-il affirmé.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNHU-HKM

Enagnon Pétas AKOGBETO, représentant du Ministère de la Santé et président du Conseil d’administration

Cyrielle AHOUANDOGBO PERROT, représentante de la Présidence de la République ;

Aristide Aboyi EDAH SOHOU, représentant du Ministère de l’Économie et des Finances ;

Ulrich Bidossessi VODOUHE, représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

Victorin Vidjanagni HONVOH, représentant du Ministère du Travail et de la Fonction publique ;

Anges Paterne AMOUSSOUGA, représentant de la Mairie de Cotonou ;

Michel Armand FIOGBE, représentant de la commission médicale d’établissement.

