Le Conseil d’Administration de la CNSS installé

Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a procédé à l’installation vendredi dernier, des nouveaux membres du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Après 04 années à la tête de la CNSS, le conseil présidé par Eustache Kotigan laisse sa place à une nouvelle équipe chargée de poursuivre l’œuvre entamée.

Avant l’installation des nouveaux membres du Conseil d’Administration (CA) le président sortant, Eustache Kotigan a présenté son rapport. Il s’est félicité de s’être acquitté de la mission légale qui lui était assignée et qui consiste à définir, et à faire appliquer la politique générale de la CNSS. Eustache Kotigan a émis le vœu que la nouvelle équipe maintienne le cap.

Après lecture du décret portant nomination des nouveaux membres du CA de la CNSS, le ministre du travail et de la fonction publique a procédé à leur installation. La caisse, souligne-t-elle, « s’est engagé dans un processus de réformes et de modernisation de son fonctionnement administratif et technique ».

Se référant au bilan de l’équipe sortante, le ministre du travail et de la fonction publique a émis le vœu que les nouveaux membres maintiennent cette dynamique.

L’équipe présidée par Eustache Kotigan fut installée le 26 novembre 2016.

F. A. A.

25 octobre 2020 par ,