Le Conseil Fédéral valide le programme d’activités 2026 en Escrime

Le Conseil Fédéral de l’Escrime s’est réuni, samedi 27 décembre 2025. Au cœur des échanges, l’adoption du programme d’activités de l’année 2026 de la Fédération, l’amendement des différents rapports (moraux et financiers) au titre de l’année 2025 et la prise de plusieurs résolutions.

Réunis le 27 décembre 2025 à la salle Playa de Cotonou, sous la présidence de Jacques Okoumassoun, les membres du comité exécutif de la fédération béninoise de l’Escrime (FBE), les représentants des districts et les membres de la Direction technique nationale, ont tenu leur conseil fédéral statutaire afin de valider le plan de travail au titre de la saison sportive 2025-2026.

Démarré à 09h30 précises, le Conseil fédéral a pris fin à 17 h 23. Le rapport moral de la Fédération présenté par Jacques Okoumassoun a été validé. Le rapport des activités au titre de l’année 2025, tout comme le rapport financier provisoire ont été validés par acclamation tout comme le plan de travail annuel pour l’année 2026.

Parmi les activités retenues au titre de cette année , le Bénin compte prendre part aux championnats d’Afrique junior et Cadets de Dakar en Épée, au Sabre et au Fleuret. La participation au championnat d’Afrique Senior, la participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en Épée, au Sabre et au Fleuret, la participation au tournoi de Lomé, l’acquisition de matériels sportifs, la formation des encadrants et animateurs en Égypte et en Afrique du Sud, le renforcement de capacités des maîtres d’arme etc.

Au cours de la même séance, le Conseil Fédéral a adopté le nouveau cahier de charge de la Direction Technique nationale. Le rapport de présentation des amendements en vue d’actualisation des statuts et règlement intérieur de la FBE a été également validé. Un comité ad hoc présidé par le Vice-président, Abdel Aziz Saizonou a été mis en place.

En 2026, le Bénin envisage de gagner plusieurs compétitions internationales. Pour se faire, le Conseil Fédéral a mis sur pied une commission d’analyse et de réflexion sur le modèle du championnat en cours. Ladite commission est co-présidée par messieurs Charles Djossa ( Vice-président chargé des compétitions nationales ) et Chrysostome Damien (Directeur Technique National).

Au terme de ce conseil fédéral, l’on peut retenir que l’année sportive 2025-2026 est placée sous le signe de la conquête des titres continentaux en épée, au sabre et au fleuret pour le comité exécutif de la fédération béninoise d’escrime sous le leadership du président Jacques Okoumassoun.

