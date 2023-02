Le Congo s’offre le Soudan du Sud pour son entrée

Face au Soudan du Sud dans la soirée de ce lundi, le Congo a rencontré plus de difficultés que prévu mais a assuré l’essentiel en venant à bout de son adversaire (2-1) à Suez en Egypte pour son entrée à la CAN U20.

Ce sont les Diables Rouges qui ont subi les premières frayeurs face aux Sud-Soudanais, qui disputaient le premier match de leur histoire dans la compétition. Mais les Congolais se sont montrés plus efficaces juste avant la pause lorsque Davarel Diambomba a lancé Déo Bassinga en profondeur dans le dos de la défense et l’attaquant a ensuite fini l’action en ouvrant le score à la 45+1.

Prince Sousou a ensuite mis les poulains de Marie Joseph Madienguela à l’abri en prenant Goodwill Simon à contre-pied à la 63e minute (2-0). Cependant, Paul Jawa a fini par profiter d’un ballon cafouillé par Arnauvy Mombouli pour réduire le score en concluant un contre à la 83e (2-1). C’était le premier but du Soudan du Sud dans l’histoire du tournoi.

Le Congo rejoint en tête du groupe B l’Ouganda, tombeur 2-1 de la Centrafrique.

21 février 2023 par ,