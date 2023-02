Le Congo et l’Ouganda rejoignent les quarts

La troisième journée de la phase de groupes dans la Poule B de la CAN U20 a livré son verdict.

Dans le premier match, la Centrafrique affrontait le Congo avec l’espoir d’obtenir une qualification. Mais, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le chemin des filets jusqu’au coup de sifflet finale 0-0.

Même scénario entre l’Ouganda et le Soudan du Sud qui se sont également quittés sur un score nul et vierge.

Ces deux résultats permettent au Congo et à l’Ouganda d’obtenir leur qualification pour le prochain tour de la compétition.

L’Ouganda vient passe devant le Congo après tirage au sort ; les deux équipes ayant le même nombre de buts inscrits dans cette phase.

J.S

26 février 2023 par ,