Le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca rouvert aux compétitions

Le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca abrite de nouveau des compétitions, après avoir changé de look suite à un grand réaménagement. La réouverture du grand stade après un an de travaux, a été marquée, ce samedi 12 avril 2025, par un match qui a opposé Wydad au Raja, pour le compte de la 26è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

C’est un grand défi qui vient d’être relevé par le Maroc avec la réouverture du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Le réaménagement de ce stade mythique de la capitale économique du Royaume a été menée dans le cadre du programme de mise à niveau des stades en prévision de l’organisation notamment de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et du Mondial 2030.

Pour marquer cet événement, le complexe a servi de cadre, ce samedi, à un match inaugural entre Wydad et Raja, pour le compte de la 26è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Des travaux d’envergure

Les travaux de réaménagement du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca ont consisté au remplacement des 45.000 sièges du complexe, la mise à niveau de la tribune presse, du système de sonorisation, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

L’accent a été mis sur l’aménagement de 4 vestiaires et des salles d’échauffement, la création de la zone mixte et du nouveau tunnel central pour les joueurs, le remplacement de la pelouse (hybride, dernière génération), la réfection de la piste d’athlétisme, la mise à niveau de l’éclairage et le remplacement des écrans publicitaires.

Ils ont porté aussi sur la construction d’un bâtiment pour la régulation et la séparation totale des différents flux, l’aménagement de la nouvelle rampe d’accès pour les bus des joueurs, du parking VIP, VVIP et du TV compound.

Les travaux ont concerné aussi l’aménagement des salons VIP et média, la construction de la nouvelle salle de conférences, la création des loges, la mise à niveau des sanitaires, buvettes et infirmeries publiques, l’augmentation du nombre des portes et de contrôle d’accès.

À l’extérieur du stade, les travaux ont porté sur la réfection des trottoirs et des espaces verts, la mise à niveau de l’éclairage extérieur, la réfection de la clôture et la mise à niveau de l’annexe.

Le Complexe sportif Mohammed V, inauguré en 1955, a abrité de grands événements et tournois sportifs organisés dans le Royaume qui, en véritable terre de sport et de sportifs, s’affirme de plus en plus comme un leader dans le domaine sportif, non seulement en Afrique, mais également à l’échelle internationale.

Maroc, un hub sportif international

Le Maroc mène, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, une politique très ambitieuse de développement de ses infrastructures sportives dans le cadre des préparatifs pour l’accueil de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, qu’il co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Cette politique volontariste vise à répondre aux standards internationaux exigés par la FIFA et la CAF, tout en consolidant la place du Royaume comme hub sportif continental, régional et mondial.

C’est pourquoi, le pays continue d’investir massivement dans ses infrastructures sportives pour accueillir des événements internationaux de grande envergure comme la Coupe d’Afrique des Nations et le Mondial 2030.

Dans ce cadre, de nombreux stades, complexes sportifs, et infrastructures dédiées aux entraînements sont actuellement en cours de construction ou de rénovation pour être conformes aux normes internationales les plus exigeantes.

Au nombre de ces infrastructures, il y a la construction du Stade Hassan II de Benslimane, la reconstruction du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, ainsi que de l’extension et de la mise à niveau du Grand Stade de Tanger.

Sans oublier la réhabilitation des grands stades de Fès, de Marrakech et d’Agadir, afin de les mettre en conformité avec les exigences du cahier de charges de la CAF, de la FIFA, après la CAN 2025.

Toujours dans le même dynamisme, il y a la reconstruction du stade d’Al Barid et du stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Démarrés en mars 2024, les travaux de réaménagement du Complexe sportif Mohammed V ont été achevés en mars 2025.

