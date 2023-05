Le Commissaire et le chef de détachement militaire limogés

Le Commissaire et le chef de détachement militaire de Kaobagou ont été relevés de leurs fonctions. C’est suite à l’attaque meurtrière enregistrée dans la nuit du 1er au 2 mai dans la commune de Kérou.

Ils ne sont plus à leurs postes. Après l’attaque meurtrière perpétrée à Kérou, le Commissaire et le Chef de détachement militaire de Kaobagou ont été limogés. Une enquête avait été annoncée par le porte-parole du gouvernement béninois pour situer les responsabilités.

L’attaque a fait une dizaine de morts et des disparus dans le rang des civils lundi 1er mai au mardi 2 mai 2023. Selon les informations, la riposte des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) après l’attaque a permis de neutraliser 4 terroristes et d’interpeller 2 autres présumés terroristes.

Akpédjé Ayosso

11 mai 2023 par