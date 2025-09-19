Le Comité interparlementaire de l’UEMOA en conclave à Cotonou

Cotonou, la capitale économique du Bénin a abrité les travaux de la 38e session extraordinaire du Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Les assises ouvertes lundi 15 septembre 2025, se sont achevées ce vendredi 19 septembre.

La promotion des énergies renouvelables, la libre circulation et le droit d’établissement des professions libérales dans l’espace communautaire, étaient les principaux sujets au cœur de la 38ᵉ session extraordinaire du Comité interparlementaire de l’UEMOA, ouverte lundi 15 septembre 2025, par Louis VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale. L’intégration sous régionale, a-t-il rappelé, n’est pas une option, mais un impératif de survie pour les États de la sous-région. Fier du choix porté sur le Bénin pour abriter les assises, il dit être convaincu que les résultats contribueront à renforcer l’unité et la solidarité au sein de l’Union.

