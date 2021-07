La Banque de sang rouverte grâce à la Fondation Moov Africa

La fondation de MOOV AFRICA a procédé, jeudi 22 juillet 2021, à l’inauguration du poste fixe de don de sang du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant-Lagune (Chu Mel), ex Homel après des travaux de réhabilitation. C’est en présence des responsables, personnels des deux structures et du directeur général de l’Agence Nationale de la Transfusion Sanguine (ANTS). Occasion pour une partie des personnels de MOOV présents à la cérémonie d’inauguration du bâtiment de donner l’exemple en donnant de leur sang.

Donner de leur sang pour sauver des vies, les populations de Cotonou et environs peuvent le faire en se rendant au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant-Lagune (Chu Mel), ex Homel. Le Chu Mel, en partenariat avec la fondation de MOOV AFRICA, a réhabilité le bâtiment dédié au don de sang. Le poste fixe de don de sang du Chu Mel a été inauguré le jeudi 22 juillet 2021 après les travaux de rénovation.

Selon Dolorès Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, tous les donneurs de sang seront dans de bonnes conditions. « C’est un grand honneur pour nous d’avoir suscité l’érection de ce bâtiment qui vient en fait ajouter un pan de plus dans la prise en charge des enfants dont nous avons la charge ici (Chu Mel, ndlr) (…). Nous remercions sincèrement le Dg Ants pour nous avoir écoutés, le DG Chu Mel pour avoir porté le projet vers la fondation Moov Africa et Moov Africa qui a accepté d’accompagner la réalisation de ce projet. Merci à toutes ces trois personnes et les structures qu’elles représentent », s’est réjoui Prof Jules Alao, Chef-service pédiatrie au Chu Mel.

Pour le directeur du Chu Mel Lambert Loko Tonoudji, la fondation de Moov a fait une œuvre utile en faveur des mères et des enfants. « (…) Le couple mère-enfant, chaque année, consomme plus de 75% des poches que nous prélevons un peu partout (…). Donc c’est aussi un symbole pour nous, la mise en service de ce joyau au Chu Mel qui s’occupe essentiellement du couple mère-enfant », a indiqué Orou Bagou Yorou Chabi, Directeur général de l’Agence Nationale de l’Ants. Selon le Dg de l’Ants, un défi reste à relever après l’inauguration. Il s’agit de comment s’organiser pour animer la Banque de sang. Tous les acteurs doivent jouer leur partition afin de mettre du sang à disposition du Chu Mel.

Un 1er défi rélevé

En raison du manque crucial de sang dans les Banques de sang dû aux périodes de vacances et de cas de paludisme grave, les personnels de Moov Africa qui étaient présents à la cérémonie d’inauguration du poste fixe de don de sang du Chu Mel ont donné volontairement de leur sang.

« En plus d’être une entreprise engagée, Moov Africa a un personnel engagé. Nous mettons un point d’honneur chaque année à faire une action sociale qui ne nécessite pas un engagement financier mais plutôt un don de soi. Nous sommes venus ici aujourd’hui comme nous le faisons chaque année pour donner de notre sang afin de sauver des vies », a confié Dolorès Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa.

Le poste fixe de don de sang du Chu Mel est ouvert de 8H à 16 H tous les jours ouvrables.

M. M.

22 juillet 2021 par