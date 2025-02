Le Chef d’Etat-Major au chevet des militaires blessés lors des récentes attaques

Le général Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-Major de l’armée béninoise était au chevet des militaires hospitalisés à l’hôpital d’instruction des armées à Parakou. Il est allé s’enquérir de l’état de santé de ces soldats blessés lors des récentes attaques terroristes dans le Nord-Bénin.

Au détour d’une visite à l’Etat-Major de l’opération Mirador à Parakou, le Chef d’Etat-Major de l’armée béninoise s’est rendu à l’hôpital d’instruction des armées pour s’enquérir de l’état de santé de ses éléments blessés lors des récentes attaques, et hospitalisés dans cet hôpital. Fructueux Gbaguidi a adressé ses mots d’encouragement et de réconfort à ces militaires blessés, dont certains sont évacués à l’extérieur pour être pris en charge. Il n’a pas manqué de saluer la détermination du personnel soignant pour la qualité des soins offerts.

A l’Etat-Major du théâtre de l’opération Mirador basé au camp Séro-Kpéra à Parakou, le Chef d’Etat-Major des Forces armées béninoises (FAB), a rencontré le commandement. La visite qui s’est transformée en une séance stratégique de travail vise à renforcer la dynamique opérationnelle et accentuer la pression sur les groupes terroristes. Ceci, conformément à la volonté de l’armée de redynamiser les opérations et d’optimiser les stratégies de défense. L’accent, selon des sources sécuritaires, a été mis sur ‘’l’attrition de l’ennemi’’ ; une stratégie visant à réduire sa capacité de nuisance et empêcher toute velléité d’occupation du territoire béninois.

