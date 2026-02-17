Le Guépard des fourneaux Delphin Agbetogan débute son défi culinaire

Une autre aventure vers Guinness World Records a débuté, ce lundi 16 février 2026, avec le Guépard des fourneaux, chef Delphin Agbetogan, au Majestic Cinéma (Ex Canal Olympia).

A la suite de l’Amazone en cheffe, Keith Sonon, un autre Béninois s’engage dans la course Guinness World Records du plus long marathon culinaire. Le Guépard des fourneaux Chef Delphin Agbetogan s’engage pour 25 jours de cuisine. Son objectif c’est d’atteindre 600 heures avec 500 plats offerts par jour pour les plus vulnérables.

"Ce défi n’est plus seulement le mien. C’est celui de tout un peuple. C’est une bataille pour les orphelins", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Le défi est en cours au Majestic Cinéma (Ex Canal Olympia).

L’Amazone en cheffe a fait 384 heures, soit 16 jours consécutifs de cuisine avec 2 heures de pause par jour. Le Guépard des fourneaux, Chef Delphin Agbetogan, veut battre un record de 25 jours.

17 février 2026 par ,