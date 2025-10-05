dimanche, 5 octobre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Événement sportif

Le Championnat de Bodybuilding et Fitness lancé à Porto-Novo




La ville de Porto-Novo a accueilli ce week-end, le lancement officiel du Championnat national 2025 de Bodybuilding et Fitness. Il est organisée par la Fédération béninoise de Bodybuilding et Fitness (FBBF).

Une vingtaine d’athlètes (homme/dame) qualifiés à l’issue de la phase départementale organisée à Cotonou et Porto-Novo sont en lice pour le Championnat national 2025 de Bodybuilding et Fitness.

Les athlètes seront soumis à plusieurs épreuves telles que le Men’s Physique, Body Men’s 3 (60 kg à 70 kg), Body Men’s 2 (70 kg à 80 kg), Body Men’s 1 (80 kg à 90 kg et plus) et Women’s Physique.

À l’issue des performances, les juges attribueront des notes sur la base d’un barème technique rigoureux. Les meilleurs athlètes seront récompensés par des médailles et trophées, dont le prestigieux Super Podium, qui désignera le champion national 2025.

Ce championnat national sert aussi de base de sélection pour l’équipe nationale qui représentera le Bénin au Mister Universe IFBB 2025, prévu du 10 au 12 octobre prochain à Lagos, au Nigéria.

A. A. A

5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




