Le Centre hospitalier international de Calavi ouvre ses portes en novembre

La commune d’Abomey-Calavi abrite désormais un établissement hospitalier de standing international. Il s’agit du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) qui ouvre ses portes en novembre 2024.

Offrir des soins de haut niveau aux populations du Bénin et de la sous-région. Telle est la mission du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC). L’établissement de santé pluridisciplinaire de référence internationale est construit sur une surface de 16 hectares et dispose d’une capacité de 436 lits et places. Il comprend un pôle urgences et réanimation ; un pôle cardio métabolisme ; un pôle oncologie ; un pôle digestif médico-chirurgical ; un pôle locomoteur et neurochirurgical ; un pôle cardiovasculaire et thoracique ; un pôle néphro-urologique et un pôle tête et cou.

Ces pôles sont soutenus par un bloc médicotechnique comprenant entre autres : un plateau de biologie centralisé (biochimie, hématologie-cytologie, bactériologie, parasitologie, mycologie, virologie, toxicologie) et un laboratoire d’anatomopathologie ; un plateau d’imagerie médicale (radiographie, IRM, scanner, échographie, mammographie). Sans oublier un service complet de radiothérapie et de médecine nucléaire y compris un cyclotron ; et neuf (09) blocs opératoires.

Le partenaire français, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) International est chargé de mise en service de cet hôpital en lien avec le Ministère de la Santé. L’ouverture de cet hôpital est prévue pour novembre 2024.

La construction du Centre hospitalier international de Calavi est un projet majeur de modernisation des structures sanitaires au Bénin. Il permet entre autres de « moderniser les infrastructures et le plateau technique, optimiser les ressources matérielles, financières et humaines, élever la qualité des services des soins offerts aux populations et réduire significativement le nombre d’évacuations sanitaires ».

27 mai 2024