Le Centre de formation aux métiers de percussion de Mèdédjonou bientôt rénové

Ce mercredi 29 octobre 2025 en Conseil des ministres, le gouvernement a marqué son accord pour les travaux de maîtrise d’œuvre complète du projet de rénovation du Centre de formation aux métiers de percussion de Mèdédjonou, dans la Commune d’Adjarra, département de l’Ouémé.

Le Centre de formation aux métiers de percussion de Mèdédjonou va être rénové. La décision a été prise ce mercredi 29 octobre 2025 en Conseil des ministres. La rénovation dudit centre selon le gouvernement, vise à offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux jeunes béninois pratiquant les métiers de percussion, et participe du renforcement de l’offre touristique de notre pays. « Les travaux à engager consistent en la rénovation complète de la salle d’exposition, l’augmentation de la capacité d’accueil de la terrasse de même que du podium. Sont également pris en compte, la réfection du bâtiment principal et de la cantine, la réalisation des aménagements extérieurs et VRD, des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite », détaille le communiqué du Conseil. Le gouvernement en marquant son accord pour la réalisation des travaux, a instruit les ministres concernés à l’effet d’accomplir les diligences nécessaires pour cette remise en état.

29 octobre 2025 par ,