Services publics

Le Centre d’écoute clients du Trésor public opérationnel




La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a procédé au lancement officiel de son Centre d’écoute clients, ce mardi 12 août 2025, lors des Journées portes ouvertes destinées à exposer les services digitaux du Trésor au public.

Le Trésor public de plus en plus proche de sa clientèle à travers un Centre d’écoute clients, mis en œuvre grâce à la coopération avec la GIZ. Il s’agit d’un dispositif destiné à recueillir, analyser et traiter les plaintes et réclamations des clients. Ledit centre est accessible via plusieurs canaux à savoir, deux numéros de téléphones : le 01 65 00 68 03 et le 01 65 00 68 38 (appel direct et WhatsApp), par e-mail à l’adresse tpbonline@tresorbenin.bj ; le formulaire à remplir sur le site www.tresorbenin.bj ; et le guichet physique.

L’avantage dudit centre est de satisfaire les clients des services financiers ou non financiers du Trésor public, de fluidifier l’expression des plaintes et réclamations, favoriser l’impartialité du traitement, la réactivité du suivi des dossiers et une prise en compte des besoins des clients dans la mise en œuvre des réformes.
Le Centre d’écoute clients, selon le représentant de la GIZ, vise à renforcer la confiance entre les citoyens et l’administration publique en leur offrant un accès facile, sécurisé et efficace pour exprimer leurs préoccupations et doléances.

« Dans un environnement où la transparence, la responsabilité, la participation citoyenne deviennent indispensables, cette plateforme qui permet de traiter et de gérer les plaintes reçues du centre d’écoute selon Jacki BARBOZA, s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des services publics. Elle permettra à tout usager de zone urbaine ou rurale, de formuler ses plaintes via un canal sécurisé, de suivre leur traitement en temps réel, et en toute transparence et d’améliorer à terme, la qualité des services publics. Le but visé a-t-il poursuivi, est de rapprocher le citoyen des services publics fournis. En soutenant cette initiative, le projet ReFORME de la GIZ Bénin, financé par la coopération allemande et l’Union Européenne marque une fois de plus, sa disponibilité à accompagner l’Etat béninois dans la conduite des réformes sur les finances publiques en vue de l’émergence d’un système de gouvernance plus inclusif et participatif, a indiqué le représentant de la GIZ.
Pour le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, le but visé est « d’améliorer le parcours client et répondre aux besoins des citoyens de façon proactive ».

Qualité et satisfaction du client, des priorités pour le Trésor public
« La qualité du service public, la relation que l’on entretien avec nos clients et leur satisfaction constituent des priorités pour le Trésor public », a souligné Imelda MONDE AHOUEYA, chef service de la dépense à la Trésorerie ministérielle en charge du MEF, lors du panel intitulé ’’A la découverte des e-services du Trésor public’’. Selon elle, la mise en œuvre de ce centre s’inscrit dans la politique stratégique du Trésor public pour les années 2021 à 2025 ; laquelle permet de renforcer la certification ISO 9001 version 2015.

« Ce centre d’écoute constitue aujourd’hui un point de contact privilégié pour l’ensemble des clients du Trésor pour y déposer leurs requêtes, leurs demandes, leurs plaintes, leurs réclamations et suggestions. Ce centre permet de traiter ces différents recours, de les analyser, de les suivre et de donner satisfaction aux clients », a précisé le chef service de la dépense à la Trésorerie ministérielle en charge du MEF.

F. A. A.

13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




