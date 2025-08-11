mercredi, 13 août 2025 -

Promotion de la gente féminine

Le Caucus des femmes parlementaires fait des plaidoyers pour plus de représentativité




Lors d’un dîner de gala, vendredi 8 août 2025, à Grand-Popo, les députés membres du Caucus des femmes parlementaires ont fait des plaidoyers pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décisions.

En dépit des actions menées par le gouvernement du président Patrice TALON, pour renforcer la présence des femmes dans les instances de prise de décisions, les femmes souhaitent être davantage représentées. Le Caucus des femmes parlementaires, se basant sur les standards internationaux, notamment les Objectifs de développement durable (ODD 5.5 et CEDEF), a adressé des plaidoyers au chef de l’Etat, au président de l’Assemblée nationale, et divers acteurs de la société lors d’une soirée de gala vendredi 8 août 2025.
Au président de la République, elles suggèrent la mise en place des mesures incitatives dans le cadre du financement public des partis politiques afin d’encourager les formations politiques qui accordent au moins 30 % de positions éligibles aux femmes.
Au président de l’Assemblée nationale, elles souhaitent le maintien du soutien constant au Caucus des femmes parlementaires. Les femmes dans leurs plaidoyers ont également invité les députés à agir ensemble, dans un esprit de complémentarité, pour renforcer la démocratie.

Par ailleurs, conscientes des enjeux de la compétition électorale et convaincues de la nécessité pour chacune d’entre elles de travailler sans relâche afin d’être à la hauteur des aspirations du peuple, elles ont exprimé le vœu que les responsables des partis politiques les accompagnent dans leurs efforts en plaçant davantage de femmes en positions éligibles sur les différentes listes pour les prochaines élections générales. « Nous sollicitons également la prise en compte des femmes lors de la désignation des chefs de quartiers de villes et de villages. Nous en appelons à votre indispensable accompagnement », a déclaré l’honorable Djamilatou SABI MOHAMED, présidente du Caucus des femmes parlementaires. Elle n’a pas manqué de solliciter l’appui des têtes couronnées, leaders religieux et acteurs de la société civile.
Les participants à ce dîner de gala ont suivi une projection vidéo, incitant les partis politiques et des couches socio-professionnelles à œuvrer pour l’amélioration de la représentation des femmes au Parlement et autres instances de décision lors des élections de 2026.
Des représentants des partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R), Bloc Républicain (BR), Les Démocrates (LD), le Mouvement Populaire de Libération (MPL), la Renaissance Nationale (RN), Nouvelle Force Nationale (NFN), le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), la société civile, les représentants des corps diplomatiques accrédités au Bénin, l’Institut National de la Femme, les têtes couronnées et le Gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, ont marqué l’évènement de leur présence.
Le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU a été honoré pour son engagement en faveur des droits des femmes.

F. A. A.

11 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




