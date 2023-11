Le Carnaval Acara’zan démarre le 24 novembre

Du 24 novembre au 26 novembre 2023, la richesse culturelle et culinaire des Aguda, les communautés afro-brésiliennes du golfe du Bénin sera mise en lumière à la place Amazone à Cotonou à travers la 2ème édition du Carnaval Acara’zan. En prélude à la tenue de cet événement festif, le comité d’organisation a animé une conférence de presse, dans la matinée de ce dimanche 19 novembre 2023, à l’hôtel Novotel à Cotonou. Objectif : annoncer les activités, chronogramme et innovations de cette édition.

La Fondation Sacramento Gonçalves invite les populations béninoises à venir découvrir la richesse culturelle et culinaire des Aguda du 24 au 26 novembre 2023 à la place Amazone à Cotonou à travers la 2ème édition du Carnaval Acara’zan. L’annonce de ce grand évènement festif a été faite ce dimanche 19 novembre 2023, par les membres de la Fondation Sacramento Gonçalves. Une fondation dédiée à la défense et à la promotion des intérêts de la diaspora afro-descendante. Rappelant la genèse de ce festival, Martin Sacramento, membre fondateur et représentant de la fondation, a indiqué que « le nom Acara’zan issu de la contraction des mots “acaraje” du Brésil et “azan” du Bénin, fait écho à l’Acaraday, célébré le 25 novembre au Brésil ». Il ajoute que « l’acara, akara, acaraje ou atta est un beignet de haricot, parti des couvents ouest-africains pour les Caraïbes et qui est revenu sous diverses variantes et saveurs ». Ainsi, en organisant, du vendredi 24 novembre au dimanche 26 novembre 2023 à Cotonou, la 2ème édition du Carnaval Acara’zan, « la fondation Sacramento ambitionne de mettre en lumière la richesse culturelle et culinaire des Aguda, les communautés afro-brésiliennes du golfe du Bénin à travers la transmission de l’histoire, la valorisation des arts (culinaires) et des activités culturelles telles que le dessin, la littérature, la musique, la peinture, la photographie et la sculpture », a insisté Diane Sacramento, membre de la fondation. Elle n’a pas manqué de remercier tous les partenaires qui accompagnent la fondation sur cet évènement.

Plusieurs activités sont inscrites au programme de ce rendez-vous gastronomique et culturel. « Au programme, nous avons prévu : un bal masqué, un cocktail dinatoire et un concert live de Poly-Rythmo à partir de 21h le vendredi 24 puis des découvertes gastronomiques, la vente et la dégustation de mets afro-brésiliens authentiques dans une atmosphère festive digne des plus grandes manifestations de rue pour les journées du samedi et dimanche », a informé Diane Sacramento. Elle ajoute « pour la participation de la population aux différentes activités du Carnaval Acara’zan, l’entrée au site est payante (25.000f donnant droit à toutes les activités) le vendredi mais gratuite samedi et dimanche ». Il est donc attendu que les populations de Cotonou et environs fassent massivement le déplacement les 24, 25 et 26 prochain pour participer à cet événement unique aux fins de découvrir les cultures des diasporas afro-descendantes.

J.M.

19 novembre 2023 par