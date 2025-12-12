vendredi, 12 décembre 2025 -

De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin

Coopération bilatérale

Le Canada réaffirme son soutien au Bénin après la mutinerie déjouée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand s’est entretenue avec Olushegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. Lors des échanges (…)  
Département du Zou

Deux individus interpellés à Zakpota pour un tricycle volé à Bohicon


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat de l’arrondissement de Zèko a procédé, le jeudi 11 décembre 2025, à l’interpellation de deux individus à Adjokan, dans l’arrondissement d’Assanlin, pour (…)  
Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin

Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 décembre 2025, leur opposition à toute initiative de prise de pouvoir par les armes. Ils l’ont fait (…)  
Sécurité régionale et démocratie

Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI et son (…)  
Justice

Mandat d’arrêt international contre Kemi Seba et Sabi Korogoné


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les enquêtes se poursuivent dans le cadre de la mutinerie déjouée au Bénin le 7 décembre 2025. De sources judiciaires, on apprend que la notice rouge de l’Interpool vient (…)  
Culture

Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival


12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du Cotonou Comedy Festival, portée par le Gouvernement du Bénin à travers l’Agence de Développement des (…)  
Football

Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui seront présents au Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025). Pour la grande messe (…)  
Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage (…)
Candide Azanai interpellé par la Police judiciaire


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’ex député Candide Azanai n’est plus libre de ses mouvements . Il a (…)
39 jeunes athlètes pour porter haut le Bénin en Angola


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin va participer aux côtés de 53 autres Nations africaines, aux (…)
Des coïncidences dans la mutinerie avortée du 7 décembre


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La tentative de renversement du gouvernement qui a eu lieu le dimanche (…)
TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à (…)
REPROMED-Bénin et INF mobilisent les journalistes digitaux contre les VBG


12 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’initiative du Regroupement des Promoteurs et Professionnels des (…)
Voici la conduite à tenir en cas de découverte d’armes ou de munitions


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une enquête menée par la Police républicaine révèle que des matériels (…)
Coup d’état au Bénin : une véritable folie


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La tentative de coup d’État perpétrée contre le président Patrice Talon (…)
‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
, Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation (…)
Le Bénin met en lumière son patrimoine et sa créativité à Dakar


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du Bénin conduite par l’Agence de développement des arts (…)
Cotonou, 3ᵉ ville la plus propre d’Afrique


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou fait une entrée remarquée dans le Top 3 des villes les plus (…)
DSI, DST, PRMP et SAA au test de sélection le 20 décembre


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les épreuves de sélection des candidats présélectionnés aux postes de (…)
Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou


11 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou

Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme (…)
Le FiMiKA, un festival au service de la création africaine et de la (…)


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Festival international de mode IKA (FiMiKA), s’est déroulé samedi 06 (…)
Job Emploi : Recherche d’un grutier et d’un hydrographe


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T .poste (…)
VIDÉOS

Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
Bruno Adjahounzo, DRP de la HAAC n’est plus !


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur des Relations Publiques et de la Communication de la Haute (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Sofitel Cotonou fête son premier anniversaire


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Il y a un an que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA a ouvert ses (…)
Le coût des billets d’avion dans l’espace CEDEAO baisse dès le 1er janvier


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont acté, mercredi 10 décembre (…)
70 emballages de chanvre indien saisis à Illara


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Illara, une localité du département du Plateau, la Police (…)
Les candidats retenus pour les tests psychotechniques de l’Armée de l’air


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme du test de présélection organisé le 29 novembre 2025, (…)
102 millions d’euros pour stimuler la production de viande de volaille (…)


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de (…)
Une délégation de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, (…)
Voici l’ordre de passage des partis politiques dans les médias


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives (…)
Pascal Tigri ou l’ange corrompu par les forces du mal


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Une mutinerie a failli renversé dimanche 7 décembre dernier le régime (…)
Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une (…)
L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en (…)
100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 (…)
La phase sportive du concours Police démarre ce vendredi 12 décembre


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de (…)
