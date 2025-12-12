Le Canada réaffirme son soutien au Bénin après la mutinerie déjouée

12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand s’est entretenue avec Olushegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. Lors des échanges (…) Lire la suite
12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le commissariat de l’arrondissement de Zèko a procédé, le jeudi 11 décembre 2025, à l’interpellation de deux individus à Adjokan, dans l’arrondissement d’Assanlin, pour (…) Lire la suite
Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin
12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 décembre 2025, leur opposition à toute initiative de prise de pouvoir par les armes. Ils l’ont fait (…) Lire la suite
12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi BAKARI et son (…) Lire la suite
12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les enquêtes se poursuivent dans le cadre de la mutinerie déjouée au Bénin le 7 décembre 2025. De sources judiciaires, on apprend que la notice rouge de l’Interpool vient (…) Lire la suite
12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du Cotonou Comedy Festival, portée par le Gouvernement du Bénin à travers l’Agence de Développement des (…) Lire la suite
12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui seront présents au Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025). Pour la grande messe (…) Lire la suite