Le Canada et la RD Congo encouragent la collaboration de leurs secteurs privés respectifs

Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sont invitées à profiter des opportunités offertes par la République Démocratique du Congo, en plus des importants investissements déjà en cours

À l’occasion de la réception VIP de la Chambre de commerce Canada-Afrique (www.CanadaAfrica.ca), l’ARSP (https://apo-opa.info/3TcpIBA) – l’Autorité congolaise de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé – a souligné les opportunités majeures que représentent les solutions de marché pilotées par le secteur privé canadien. Cette réception s’est tenue pendant la convention annuelle de la PDAC (Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs) à Toronto, qui a réuni environ 24 000 délégués de l’industrie minière.

Prudence Djamboleka – fondatrice et directrice du Salon annuel congolais de la sous‑traitance et des PME – a déclaré à cette occasion : « L’Autorité de Régularisation a pour mission stratégique de promouvoir les petites et moyennes entreprises (PME) congolaises, et les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sont invitées à profiter des opportunités offertes par la République démocratique du Congo, outre les investissements importants déjà en cours et parallèlement aux opportunités commerciales majeures.

S’exprimant au nom de la délégation de la RDC, Mme Djamboleka a ajouté que le programme d’investissement et l’agenda commercial du secteur privé « est aligné sur le message de M. le Président Félix Antoine Tshisekedi sur la nécessité de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo ».

Les représentants de la Présidence et des chefs d’entreprise de RDC ont été accueillis par des dirigeants et des investisseurs canadiens. La situation de la RDC a été présentée par M. Rock Bashala Kubindia, de l’Unité Climat des affaires de la Présidence, ainsi que par M. Denis Lecouturier, nouveau directeur général du Conseil Congolais de la Batterie (CCB) du président Félix Tshisekedi.

« Considérant les richesses naturelles du pays, il n’est pas surprenant que le sujet du discours inaugural du plus grand événement minier au monde axé sur l’Afrique ait été la RDC », a déclaré Bruce Shapiro, fondateur de MineAfrica Inc. et président émérite de la Chambre de commerce Canada-Afrique, qui a accueilli le 24e petit-déjeuner minier africain annuel organisé un peu avant la réception VIP. « Au fil du temps, nous avons pu constater, avec l’exemple d’Ivanhoe Mines, comment la présence et les partenariats d’une entreprise canadienne en RDC peuvent bénéficier à tous », a‑t‑il ajouté.

M. Garreth Bloor, président de la Chambre de commerce Canada-Afrique, a félicité en ces termes les entreprises du Canada et de la RDC : « Cette édition de la PDAC a fait l’objet d’une large diffusion publique en direct, assurée par 6ix.com. La RDC y a tenu une très large place et j’applaudis et j’encourage les centaines de personnes qui étaient présentes, ainsi que tous les investisseurs qui ont assisté à la diffusion en direct. »

Goodmans LLP, un cabinet d’avocats de premier plan qui soutient la Chambre de commerce Canada-Afrique, a organisé la réception dans ses bureaux au cœur du quartier financier de Toronto. Randy McAuley, responsable du droit des affaires et associé chez Goodmans LLP, a déclaré être fier de cette association entre le cabinet et la Chambre de commerce, qui dure depuis près de 30 ans et qui soutient et accélère le commerce et l’investissement à travers le monde. « Je me réjouis de l’avenir long et fructueux qui nous attend, riche en événements haut de gamme de réseautage et de partage d’informations », a-t-il souligné.

Prochain rendez-vous : en octobre, rejoignez-nous à l’« Africa Accelerating »

Du 10 au 12 octobre 2023, la Chambre de commerce Canada-Afrique aura le plaisir d’accueillir à nouveau des leaders du monde des affaires et des entrepreneurs africains au Canada.

Cette année, la société congolaise Elephant Trade, qui fournit un soutien technique en ingénierie, construction et maintenance, sera le principal sponsor de ce forum annuel de 3 jours, qui offre aux dirigeants africains des secteurs privé et public et aux dirigeants d’entreprises canadiennes l’occasion de se rencontrer. Ces dernières années, l’Africa Accelerating a été inauguré par M. Justin Trudeau, Premier ministre canadien.

16 mars 2023 par