Le Cameroun rejoint les pays accueillant les migrants expulsés par Washington

Huit migrants africains en situation irrégulière, ressortissants du Sénégal, de Sierra Leone ou encore d’Éthiopie, sont arrivés au Cameroun après avoir été déportés des États-Unis, informe RFI en précisant que leurs pays d’origine ont déjà refusés de les héberger. Ainsi, le Cameroun s’ajoute à la liste des pays africains acceptant d’accueillir des citoyens de pays tiers expulsés des États-Unis, après le Ghana, l’Eswatini, le Rwanda, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud.

Le Cameroun est devenu, en février 2026, l’un des pays africains accueillant des migrants non-camerounais expulsés par les États-Unis, suite à une coopération secrète avec l’administration Trump. Une quinzaine de personnes de diverses nationalités (ghanéenne, ougandaise, etc.) ont été transférées depuis la Louisiane vers Yaoundé, suscitant des interrogations sur le statut de ces personnes et la souveraineté camerounaise.

Ils viennent rejoindre un autre groupe venu à la mi-janvier, ce qui porte le nombre total de migrants expulsés par Washington au Cameroun à quinze.

Plus de 515.000 clandestins ont été expulsés des États-Unis depuis l’entrée en fonction du président Donald Trump en janvier 2025. Il s’agit notamment d’individus qui sortiront de prison. Washington a ordonné à quinze pays africains une demande d’héberger les personnes renvoyées de son territoire. Le Soudan du Sud a été le premier à accueillir un tel groupe.

