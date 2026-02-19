jeudi, 19 février 2026 -

1417 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Le Cameroun rejoint les pays accueillant les migrants expulsés par Washington




Huit migrants africains en situation irrégulière, ressortissants du Sénégal, de Sierra Leone ou encore d’Éthiopie, sont arrivés au Cameroun après avoir été déportés des États-Unis, informe RFI en précisant que leurs pays d’origine ont déjà refusés de les héberger. Ainsi, le Cameroun s’ajoute à la liste des pays africains acceptant d’accueillir des citoyens de pays tiers expulsés des États-Unis, après le Ghana, l’Eswatini, le Rwanda, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud.

Le Cameroun est devenu, en février 2026, l’un des pays africains accueillant des migrants non-camerounais expulsés par les États-Unis, suite à une coopération secrète avec l’administration Trump. Une quinzaine de personnes de diverses nationalités (ghanéenne, ougandaise, etc.) ont été transférées depuis la Louisiane vers Yaoundé, suscitant des interrogations sur le statut de ces personnes et la souveraineté camerounaise.

Ils viennent rejoindre un autre groupe venu à la mi-janvier, ce qui porte le nombre total de migrants expulsés par Washington au Cameroun à quinze.

Plus de 515.000 clandestins ont été expulsés des États-Unis depuis l’entrée en fonction du président Donald Trump en janvier 2025. Il s’agit notamment d’individus qui sortiront de prison. Washington a ordonné à quinze pays africains une demande d’héberger les personnes renvoyées de son territoire. Le Soudan du Sud a été le premier à accueillir un tel groupe.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 février 2026 par Marcel HOUÉTO




Bénin – Russie : quand la sécurité devient un langage diplomatique


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 6 février 2026, la Russie a recommandé à ses ressortissants de (…)
Lire la suite

Les fêtes populaires marquent le 1er jour de l’année du Cheval de feu


17 février 2026 par Marcel HOUÉTO
Les habitants et les visiteurs de Shanghai ont célébré le premier jour (…)
Lire la suite

Un dialogue sur “l’harmonie interreligieuse dans la vie quotidienne”


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation des Nations Unies désigne chaque année la première (…)
Lire la suite

SEM. Brian Shukan fait le point de la coopération bénino-américaine


10 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Après près de quatre ans à la tête de la mission diplomatique (…)
Lire la suite

Le nouvel ambassadeur d’Italie présente les copies figurées de ses (…)


9 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce lundi 9 février 2026, Roberto MENGONI, nouvel ambassadeur d’Italie (…)
Lire la suite

L’UA doit se réformer pour devenir une institution dont l’Afrique a besoin


7 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans un commentaire publié en ligne, un internaute a posé une question (…)
Lire la suite

Les 26es Journées mondiales sans téléphone débutent ce 6 février


3 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les 26es Journées mondiales sans téléphone & smartphone se (…)
Lire la suite

Niamey, la mise en œuvre de la diplomatie de l’accusation


2 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
À Niamey, l’attaque armée survenue fin janvier a d’abord donné lieu à (…)
Lire la suite

Le Niger face à ses propres démons


1er février 2026 par Marc Mensah
Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie (…)
Lire la suite

Une attaque cette nuit à l’aéroport de Niamey


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la capitale nigérienne a été secouée (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI veut lancer Nador West Med


28 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, mercredi (…)
Lire la suite

Le clinker de la discorde : un entrepreneur guinéen face au géant chinois


27 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Enquête Un contrat stratégique au cœur du litige Le différend (…)
Lire la suite

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

La transition énergétique africaine… propulsée par les usines chinoises


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les panneaux solaires chinois inondent l’Afrique. Pour des millions de (…)
Lire la suite

L’ouverture chinoise peut-elle vraiment profiter aux pays africains ?


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Pékin promet un accès « zéro tarif » à son marché pour 53 pays (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI répond favorablement pour être Membre Fondateur (…)


19 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent les visas d’immigrant (Green Card) pour 75 (…)


16 janvier 2026 par Marc Mensah
Le département d’Etat américain a annoncé la suspension du traitement (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires