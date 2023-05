Le Cameroun entre en lice ce jeudi

Une seule rencontre est suivre ce jeudi 04 Mai 2023 dans cette CAN des moins de 17ans qui se déroule en Algérie.

Cameroun vs Mali, c’est la seule affiche de ce sixième jour de compétition à la CAN U17. Cette affiche, qui compte pour le groupe C, marque les grands débuts des Lionceaux Indomptables.

C’est finalement au Mali que les Camerounais débuteront leur Coupe d’Afrique des Nations U17 cuvée 2023 ce jeudi 04 Mai. S’ils veulent redorer leur blason au niveau international, il faudra au minimum atteindre le dernier carré de cette CAN U17, condition ultime pour participer au Mondial des U17.

Cameroun vs Mali (Groupe C), c’est prévu pour 17h à Annaba.

4 mai 2023