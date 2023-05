Le CRSR condamne les actes de barbarie perpétrés contre les paisibles populations

C’EST AVEC ÉMOTION ET GRANDE CONSTERNATION QUE NOUS AVONS APPRIS LA SURVENUE D’ACTES DE VIOLENCE PERPÉTRÉS PAR UN GROUPE D’INDIVIDUS SANS FOI NI LOI SUR DES POPULATIONS DE CERTAINES LOCALITÉS DE NOTRE PAYS.



LE CERCLE DE RÉFLEXIONS POUR LA SÉCURISATION DES RÉFORMES AU BÉNIN DÉNONCE AVEC LA DERNIÈRE ÉNERGIE CETTE ENTREPRISE IMMONDE, INHUMAINE, SAUVAGE, BARBARE, D’UNE IGNOMINIE À NULLE AUTRE PAREILLE.



LE CERCLE DE RÉFLEXIONS POUR LA SÉCURISATION DES RÉFORMES FÉLICITE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LE PRÉSIDENT PATRICE TALON POUR SA PROMPTITUDE À EXIGER TOUTE LA LUMIÈRE SUR CET ACTE INDIGNE DU GENRE HUMAIN .



LE CERCLE DE RÉFLEXIONS POUR LA SÉCURISATION DES RÉFORMES AU BÉNIN INVITE LES STRUCTURES COMPÉTENTES À L’ÉDUCATION, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION AVEC TOUTES LES COMMUNAUTÉS SUR LES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES CONVENABLES EN PÉRIODE DE MENACES TERRORISTES.



LE CERCLE INVITE LES POPULATIONS À UNE FRANCHE, SINCÈRE ET LOYALE COLLABORATION AVEC LES FORCES DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE.



LE CERCLE DE RÉFLEXIONS POUR LA SÉCURISATION DES RÉFORMES AU BÉNIN INVITE LE GOUVERNEMENT DU PRÉSIDENT PATRICE TALON À ÉLUCIDER AU PLUTÔT CETTE SITUATION EN CONSIDÉRANT TOUTES LES PISTES Y COMPRIS CELLES POLITIQUES.



C’EST ENSEMBLE QUE LE BÉNIN GAGNERA CETTE GUERRE ASYMÉTRIQUE.



FAIT À COTONOU, LE 03 AVRIL 2023

DISTEL AMOUSSOU,



PRÉSIDENT DU CERCLE DE RÉFLEXIONS POUR LA SÉCURISATION DES RÉFORMES AU BÉNIN.