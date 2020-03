Le COUS-UAC suspend ses activités dès lundi

Conformément aux mesures prises par le gouvernement pour circonscrire la propagation de la pandémie du Covid-19, la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’Université d’Abomey-Calavi (COUS-UAC) à travers une note en date de ce mercredi 25 mars 2020, a décidé de la suspension dès le lundi 30 mars prochain, de ses différentes prestations aux étudiants sur les campus relevant de son autorité.

Selon la note signée de la DCOUS-UAC, les services de restauration, de transport et d’hébergement seront suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Ghislaine Claude Fagbohoun invite les étudiants résidents à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les cabines au plus tard le vendredi 27 mars 2020 à 18 heures. Le directeur adjoint, l’agent comptable, et les chefs services et intendants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à l’application stricte de la décision.

F. A. A.

25 mars 2020 par