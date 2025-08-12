Le CNIN interpelle un TikTokeur pour cybercriminalité

Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a procédé a interpellé le sieur Geoffroy Fridich, titulaire d’un compte TikTok, pour des faits présumés de cybercriminalité.

Interpellation d’un TikTokeur pour des faits de cybercriminalité. Cette arrestation fait suite à l’analyse d’une vidéo virale publiée par le TikTokeur Florent Mahougnon, récemment condamné à 24 mois de prison pour les mêmes infractions.

Dans cette séquence, Geoffroy Fridich y affirmait ouvertement ne pas vouloir abandonner ses activités cybercriminelles et déclarait ne craindre aucune autorité.

Après des investigations, le CNIN affirme avoir recueilli des preuves confirmant la participation du mis en cause à des actes de cybercriminalité. Il sera mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes. L’institution rappelle également que les victimes d’escroquerie ou d’autres actes de cybercriminalité peuvent déposer plainte par e-mail à plaintes@cnin.bj ou directement sur son site : www.cnin.bj.

A.A.A

12 août 2025 par ,